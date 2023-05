Incapable de payer mes mensualités, le sauvetage immobilier serait-il une solution?

Mylène nous demande: «Je dois faire le renouvellement de mon prêt hypothécaire et je me suis fait offrir de faire un achat-rachat, car j’ai de la difficulté à arriver avec les mensualités qui augmentent. Ma question est que j’aimerais savoir si ça vaut vraiment la peine ou si je me fais avoir avec ce principe d’achat-rachat.»

Les difficultés financières peuvent mener à des situations fâcheuses. Comme l’obligation de remettre les clés de sa maison à l’institution financière, ou encore devoir effectuer la vente de celle-ci au rabais, perdant ainsi toute l’équité accumulée au cours des années.

Avant de sombrer dans de tels cauchemars, voyons de quelle façon un propriétaire peut garder la tête hors de l’eau, le temps que sa situation financière prenne du mieux.

Il y a deux types de location-achat aussi appelée achat-rachat, selon Denis Robitaille, de l’entreprise Les Anges immobiliers, spécialisée dans ce domaine.

1. Sauvetage immobilier:

Le sauvetage immobilier s’adresse à un emprunteur qui éprouve des difficultés financières temporaires. Dans un premier temps, celui-ci vend sa maison à une firme spécialisée en location-achat. L’acte de vente comprend une convention qui précise à quel prix et quand il pourra la racheter, généralement après deux ans. Pendant cette période, il continue à habiter la maison en payant un loyer à la firme, et celle-ci liquide toutes ses dettes. À l’échéance, les finances de l’emprunteur ont repris du lustre, il peut racheter sa maison au prix convenu en se finançant auprès des institutions financières. Si l’équité de la maison est élevée, les mensualités diminueront probablement.

2. Location-achat:

La location-achat est souvent utilisée par les gens qui veulent s’acheter une maison, mais qui ne peuvent pas se financer pour plusieurs raisons. Selon M. Robitaille, voici les problématiques les plus fréquentes:

Ceux et celles qui présentent un mauvais dossier de crédit et éprouvent des difficultés à se faire financer. Les immigrants dont la loi interdit l’achat d’une propriété avant un certain nombre d’années et qui n’ont aucun antécédent de crédit. Ceux et celles qui occupent un premier emploi ou qui viennent de changer d’emploi. Les travailleurs autonomes qui n’ont pas suffisamment déclaré de revenu net au cours des années.

Combien ça coûte la location-achat?

Chaque cas est différent, mais de façon générale, il faut prévoir de débourser un dépôt de garantie qui sera remboursable, ainsi que différents frais, dont l’évaluation, les droits de mutation, le notaire, etc. Ces frais, que vous auriez payés de toute façon en achetant la propriété, peuvent être ajoutés à vos mensualités.

De son côté, la firme qui a acheté la maison réalisera un profit de deux façons:

En louant la maison à l’emprunteur. Au rachat, lorsque l’emprunteur débourse la somme précisée dans la convention lors de la vente de la maison.

Conclusion:

Chère Mylène, si l’on vous propose le sauvetage immobilier, c’est que votre situation financière est problématique. Vous devez d’abord corriger cette situation ou, tout au moins, proposer des solutions pour y remédier.

Dans un second temps, il est plus avantageux de tenter d’obtenir un financement conventionnel auprès d’une institution financière que d’un prêteur privé. En cas de refus, vérifiez si l’un de vos proches ne pourrait pas se porter garant du prêt.

Finalement, si vous avez épuisé toutes ces possibilités, envisagez le sauvetage immobilier. Vos mensualités seront probablement plus élevées si vous avez peu d’équité, certes, mais si cela vous permet de conserver la maison, cela en vaut la peine.

Conseils