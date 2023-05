Intelligence artificielle: 1,35 $ la minute pour discuter vocalement avec la copie virtuelle d’une influenceuse

Une influenceuse disant vouloir «guérir la solitude» chez ses abonnés aurait mis sur pieds une application leur permettant de discuter avec une copie d’elle au moyen d’une intelligence artificielle entraînée sur 2000 heures de vidéos YouTube.

«Mes fans ont vraiment un lien très fort avec moi. À cause de ça, ils m’envoient des messages tous les jours. J’ai réalisé il y a environ un an que ce n’est pas humainement possible de leur répondre tous [...] J’aimerais pouvoir, mais je ne peux simplement pas», a confié l’influenceuse américaine Caryn Marjorie en entrevue avec «The Washington Post» samedi.

L’influenceuse de 23 ans, aurait déjà gagné 100 000 $ grâce à son application, qui offrirait à ses clients de devenir leur amoureuse virtuelle pour la somme de 1 $ US, l’équivalent de 1,35 $, par minute.

Entraînée sur 2000 heures de contenu tiré de la chaîne YouTube de la jeune femme, l’intelligence artificielle (IA) CarynAI reprendrait ainsi ses expressions, ses maniérismes et sa personnalité, permettant même d’envoyer des messages vocaux, aurait-elle indiqué.

Elle utiliserait la technologie de Forever voices, qui aurait précédemment été en mesure de copier réalistiquement des personnalités comme Steve Jobs, Taylor Swift ou encore Donald Trump.

Néanmoins, la jeune femme qui aurait plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, YouTube et Snapchat n’aurait pas accès aux conversations, qui seraient cryptées.

«La raison pour laquelle j’ai créé CarynAI c’est parce que je veux guérir la solitude chez mes fans», aurait-elle ajouté.

Avec l’application, la jeune femme estime qu’elle serait en mesure de gagner plus de 5 millions $ US par mois.