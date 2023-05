International de montgolfières: Bebe Rehha, CeeLo Green et Les Cowboys Fringants sur scène

La 40e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu accueillera Bebe Rehha, Roxane Bruneau, CeeLo Green, Koriass, Les Cowboys Fringants, Marie-Mai, Rick Ross et plusieurs autres artistes, du 11 au 13 août ainsi que du 17 au 20 août.

Le nouveau porte-parole de l’événement, l’humoriste Mathieu Dufour, montera lui aussi sur scène le 19 août, dans une soirée marquée par la présence de Claudia Bouvette et d’un artiste à dévoiler.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL

«Je suis complètement excité de me joindre à ce beau festival! Ça représente tellement l’esprit festif qu’on aime au Québec l’été! La programmation est toujours incroyable et j’ai vraiment hâte de venir fêter avec les festivaliers, et de les rencontrer sur le site! J’espère que les vents vont être du bon bord pour que j’arrive à temps, j’ai l’intention de venir en montgolfière!» a dit Mathieu Dufour, mardi, dans un communiqué.

Bleu Jeans Bleu, Lou-Adriane Cassidy, Clay and Friends, DJ Karaba, Sara Dufour, Patrice Michaud, Milk & Bone, Pelch, Jay Scøtt et Souldia feront également un arrêt au festival.

Toute la programmation est disponible en ligne.