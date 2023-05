Jacques et Raymond Rougeau travaillent ensemble pour la première fois en vingt ans

Pour la première fois en vingt ans, les frères Jacques et Raymond Rougeau vont participer à un projet ensemble.

Les deux frères qui ont connu un énorme succès dans les rings de la WWF sous le nom des Fabulous Rougeau Brothers dans les années 1990 ont renoué après un froid qui a duré une bonne vingtaine d’années.

Ils ont d’abord participé à une entrevue sur les ondes du 98,5 il y a un mois et leur présence au micro de Mario Langlois a fait exploser les lignes.

«On devait y être pour une heure et on nous a demandé de rester plus longtemps parce que les lignes étaient pleines. Ça n’a jamais dérougi et d’une heure qu’il était prévu, on est resté en ondes pendant deux heures et quart», a expliqué Jacques mardi.

Cette fois, c’est sur le projet Lutte Académie que les frangins vont collaborer le 4 juin prochain.

Belle occasion

Dans le cadre de ce concours où l’on recherche des lutteurs de talent, Jacques obtient la collaboration de Q.T. Marshall par le truchement d’un écran géant lors des galas qui ont lieu au Club Soda de Montréal.

Mais voilà, celui-ci sera au Mexique lors du prochain événement. Jacques a fait ni une, ni deux, et a lâché un coup de fil à son frère qui est maire de Rawdon depuis un an et demi.

«J’ai répondu oui assez rapidement, je lui ai juste laissé finir sa phrase», a blagué Raymond quand on lui a parlé quelques minutes après Jacques.

«On peut sortir le lutteur de l’arène, mais on ne peut jamais sortir l’arène du lutteur», ajoute Raymond qui avait pourtant tourné la page sur la lutte.

Réconciliation

Les deux frères ont eu un différend qui a certainement duré trop longtemps et dont les raisons leur appartiennent. Mais c’était essentiellement à cause de raisons professionnelles.

Ils se sont retrouvés lors d’un Comi-Con il y a un an et demi et les choses ont suivi leur cours.

«On a passé trois heures à signer des autographes, les fans étaient contents de nous voir et ç’a amené de la nostalgie, je suppose, ça nous a rapprochés et on en a fait d’autres», explique Jacques.

«Lors de la première séance de signature, on s’est dit un bonjour un peu malaisant, il fallait casser la glace, se remémore Jacques. Il y avait un mélange de haine et de joie. Mais au fil des trois heures qu’on a passées ensemble, on se surprenait à se regarder et à rire en même temps des anecdotes que les gens nous racontaient. Le bon a fini par prendre le dessus.»

Usure du temps

Selon Raymond, le fait d’avoir été continuellement ensemble quand ils étaient au faîte de leur carrière a certainement contribué à créer un fossé entre eux.

«On était ensemble sept jours sur sept, sur la route 25 jours par mois. C’est normal, avec la fatigue qui s’accumule, qu’on finisse par se tomber sur les nerfs. On a déjà eu un voyage de 38 jours en Amérique du Nord et en Europe. Ça finit par user.»

L’aîné des deux frères soutient que son Jacques et lui ont fait la part des choses.

«C’est une façon de rattraper le temps perdu. En prenant de la maturité, on accepte mieux les différences de l’autre et on accroche moins sur les petits détails. On reste toujours une famille malgré la distance qui peut s’installer.»

Émotif

«Il y a tellement de monde pendant ces vingt ans qui m’ont dit qu’on devait se parler, mais il y avait un mur», admet Jacques qui est devenu émotif à quelques reprises en parlant de son frère pour qui il a manifestement beaucoup d’amour.

«Notre père, Jacques sénior, sera bien fier aujourd’hui de nous revoir travailler ensemble.»

C’est fort probablement la longue entrevue au 98,5 qui a complètement dénoué la situation, croit Jacques.

«Quand il est venu me porter à la maison après, c’est comme si tout le mauvais avait été effacé, relate Jacques. Aujourd’hui, je ferais n’importe quoi pour mon frère. Je prendrais une balle pour lui.»

Il faut préciser que Jacques habite à Sainte-Julienne et que Raymond réside à Rawdon, seulement huit kilomètres plus loin. Mais la distance a paru beaucoup plus grande pendant bien des années.

Suivez l'aventure Lutte Académie