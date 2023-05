Le CF Montréal est l’équipe qui dépense le moins dans la MLS

L’Association des joueurs de la Major League Soccer (MLSPA) a dévoilé sa liste annuelle des salaires de ses membres, mardi, et le CF Montréal compte seulement deux joueurs dans le groupe des millionnaires, tout en étant l’organisation qui mise sur la plus petite masse salariale.

Ainsi, le CF a des engagements financiers de 10,5 millions $ en termes de rémunération des joueurs, comme l’a rappelé le journaliste Tom Bogert, du site The Athletic. Il occupe donc le 29e et dernier rang du circuit Garber, derrière le St. Louis City (10,9 millions $), les Red Bulls de New York (11,2 millions $), l’Orlando City SC (11,23 millions $) et le Real Salt Lake (12,2 millions $). À l’opposé du spectre, le Toronto FC domine avec ses dépenses salariales de 25,7 millions $. Le Galaxy de Los Angeles suit à 23,5 millions $, tandis que l’Atlanta United (21,3 millions $), le D.C. United (20 millions $) et l’Austin FC (19,9 millions $) complètent le top 5.

Individuellement, le défenseur Victor Wanyama est le mieux payé du CF à 1,8 million $, devant l’attaquant Romell Quioto à 1,035 million $. Chez les Québécois, Samuel Piette a droit à 469 563 $ contre 319 375 $ pour Zachary Brault-Guillard et 276 667 $ pour Mathieu Choinière. Les gardiens James Pantemis et Jonathan Sirois touchent respectivement 163 996 $ et 89 780 $.

Riches, mais pas fructueux

Le Fire de Chicago compte dans ses rangs l’homme le mieux payé de la MLS, soit Xherdan Shaqiri. Ce dernier gagne 8,15 millions $ cette année, comparativement à 7,5 millions $ pour Lorenzo Insigne (Toronto FC). Javier «Chicharito» Hernandez (Galaxy de Los Angeles) est troisième à 7,45 millions $, devant Federico Bernardeschi (Toronto FC) à 6,3 millions $ et Sebastian Driussi (Austin FC) à 6 millions $.

De généreux salaires ne signifient toutefois pas des succès sur le terrain, comme le classement de la MLS le prouve. Avec seulement 12 points, Toronto occupe la cave de l’Association de l’Est; pendant ce temps, Montréal a remporté ses quatre derniers duels de ligue et se trouve au septième échelon avec 15 points. Dans l’Ouest, le Galaxy peine en 14e place, ayant obtenu neuf points.