Remparts de Québec: le défenseur Nicolas Savoie de retour à 100 pour cent

HALIFAX | Même si la défensive a bien fait pendant son absence, le retour au jeu de Nicolas Savoie a été accueilli comme une bénédiction par les Remparts.

Patrick Roy a été élogieux à l’endroit de son vétéran, hier matin. «À sa 5e année, Nico est notre leader et notre général, a louangé l’entraîneur-chef et directeur-gérant. Il apporte beaucoup à l’équipe. Quand nous l’avons perdu dans la série contre Gatineau, il nous a beaucoup manqué, mais c’est tout à l’honneur de notre brigade défensive qui a trouvé une façon de bien se comporter.»

Blessé lors de la deuxième période du deuxième match de la demi-finale contre Gatineau, Savoie a repris le collier, vendredi, lors du coup d’envoi de la finale de la LHJMQ.

«Il a connu un bon premier match à son retour, mais c’est toujours plus difficile à ton deuxième quand tu reviens d’une longue absence, a expliqué. Il va continuer de prendre son erre d’aller plus la série va progresser.»

Savoie estime qu’il est de retour au sommet de son art. «Ce fut plus difficile à mon retour, mais je suis maintenant à 100 pour cent, a-t-il affirmé. Je suis de retour au niveau souhaité.»

Pour ce premier match de la finale à Halifax, Savoie a pu compter sur quelques visages connus dans les gradins. «J’ai joué un an à la Newbridge Academy à Dartmouth avant de me joindre aux Remparts, a-t-il raconté. C’est le fun de revoir ma famille de pension et de vieux amis. J’avais opté pour cette école préparatoire dans l’optique d’évoluer dans la NCAA, mais j’avais finalement décidé de me joindre aux Remparts.»

Un amphithéâtre apprécié

Plusieurs joueurs des Remparts nous ont dit apprécier évoluer au Centre Scotiabank. Roy partage leur enthousiasme. «J’aurais eu du plaisir à jouer ici, a indiqué l’ancien portier du Canadien de Montréal et de l’Avalanche du Colorado. Il y a plusieurs beaux amphithéâtres dans le circuit. Québec et Halifax sont parmi les plus beaux.»

Questionné par un collègue s’il avait eu du plaisir aussi à jouer au Centre sportif Léonard-Grondin au cours de ses années avec les Bisons de Granby, Roy a passé un message à la ministre Isabelle Charest qui est responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

«Granby n’était pas le pire aréna à l’époque et il y en a encore des pires maintenant, a-t-il indiqué. Notre amie Mme Charest devrait peut-être se concentrer sur ces amphithéâtres.»