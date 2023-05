[EN IMAGES] Les Remparts misent sur un porte-bonheur depuis le début des séries éliminatoires

HALIFAX | Il n’était pas présent au départ de l’équipe, mais Kobe, la nouvelle coqueluche des joueurs des Remparts de Québec, pourrait accueillir les protégés de Patrick Roy à l’aéroport à leur retour de Halifax, jeudi.

Nommé ainsi en raison de la méga star de basketball Kobe Bryant décédée tragiquement en janvier 2021 dans un crash d’hélicoptère et qui est l’idole de sa maîtresse, Kobe est le chien du thérapeute sportif Félix-Antoine Lavoie.

Dès son arrivée dans l’entourage de l’équipe au début avril, les joueurs ont eu un coup de foudre. La veille de chaque partie au Centre Vidéotron, les joueurs font des calins à Kobe qui est devenu une espèce de porte-bonheur et de mascotte.

«Quand j’ai vu la réaction des gars après leur avoir montré les premières photos, j’ai su instantanément qu’il s’agirait d’un «hit», a raconté Lavoie. James (Malatesta) est son fan numéro un. Kobe a failli venir au départ de l’équipe et il sera peut-être présent au retour.»

Photo Courtoisie

Malatesta sous le charme

Amoureux des chiens, Malatesta a rapidement été charmé. «Tout le monde dans l’équipe l’aime, mais moi je l’adore. Je suis un amoureux des chiens. Il est vraiment mignon. Il est toujours de bonne humeur et nous aussi. Ça aurait été malade s’il avait été ici et je suis un peu déçu, mais ça va être correct de le voir au retour.»

Photo courtoisie

«C’est poche que Kobe ne soit pas ici, de renchérir Justin Robidas. On le flatte la veille de chaque match à domicile et James est toujours le premier à le faire.»

Théo Rochette est aussi très attaché à Kobe. «C’est un peu notre petite mascotte, a souligné l’attaquant de 20 ans. Il apporte la bonne humeur dans le vestiaire. Moi et James, on l’aime beaucoup.»

Photo courtoisie

Est-ce que Patrick Roy entretient la même superstition à l’endroit du chien que ses joueurs? «J’avais à peu près 1000 superstitions quand je jouais et je tente de m’en débarrasser, a raconté l’entraîneur-chef et directeur-gérant des Remparts. On se fait tous prendre au jeu parce qu’on veut trouver une façon de gagner et on pense que ça peut jouer un rôle. Le script est écrit à quelque part et il ne reste qu’à jouer le match pour le vivre.»