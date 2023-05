LIV Golf:«Un modèle non viable et durable», estime le patron de la PGA d’Amérique

ROCHESTER – Quand vient le moment de tirer des fléchettes empoisonnées au modèle du controversé circuit LIV Golf, le chef de la direction de la PGA d’Amérique, Seth Waugh, ne passe pas par quatre chemins. Appelé à livrer à nouveau le fond de sa pensée en marge du grand championnat de son association, le grand patron a persisté et signé en livrant une opinion franche.

«Quand on me questionne sur la viabilité du modèle d’affaires de LIV Golf, je suis aussi honnête que je l’ai été depuis trois ans. Je ne crois pas que LIV offre un produit supérieur. Aussi, je ne suis pas certain que leur modèle d’affaires est durable. Ce n’est que mon opinion.»

Ses propos font échos à une entrevue qu’il a récemment livrée au Times, à Londres, et qui a fait grand bruit dans le monde du golf professionnel. Il avait livré son opinion sur la structure du circuit entièrement financé par l’Arabie saoudite. Par le biais de son fonds souverain, l’État y a investi plus de 2 G$ depuis une douzaine de mois.

«Ils peuvent financer leur circuit aussi longtemps qu’ils le désirent. Peu importe l’argent qu’ils possèdent, le brûler n’est jamais bon. Je ne crois pas que LIV s’accomplit tant que ça», avait entre autres déclaré Waugh au Times.

Turbulences positives

Âgé de 62 ans, le grand patron de la PGA d’Amérique a œuvré dans le milieu des finances durant la majorité de sa carrière avant de prendre les rênes de l’association des pros de golf à l’automne 2018. Il a donc vu neiger, mais il sait que dans le milieu des affaires, les turbulences sont nécessaires. L’arrivée de LIV Golf dans le paysage sportif a forcé les bonzes du golf professionnel à revoir un système établi depuis longtemps.

Les batailles juridiques et des ressources financières quasi inépuisables de la nouvelle ligue saoudienne ont toutefois creusé un profond fossé sur l’échiquier mondial du golf. D’un côté, les deux grands circuits professionnels sont des alliés des entités des quatre championnats. Ils se défendent face à l’envahisseur de l’autre côté, LIV Golf.

«Nous persistons à croire que la division n’est pas dans l’intérêt supérieur de notre sport, a répété Waugh. Depuis le début, je ne vois pas la durabilité de leur modèle.»

Conflit d’intérêts?

Siégeant parmi les membres de la direction du classement mondial gouvernant le golf professionnel, Waugh été pointé du doigt pour ses critiques envers LIV Golf. Certains, dont les dirigeants de LIV, croient que le chef de la direction devrait demeurer neutre.

«Je livre mon opinion quand on me la demande. Je ne comprends pas leur modèle. Il n’est pas question de neutralité, s’est-il défendu. Un organisme neutre agit toujours dans l’intérêt fondamental du jeu. C’est ce que nous faisons.»

LIV Golf attend que la direction du classement mondial légifère afin que ses joueurs puissent engranger des points du système mondial lors de ses tournois. Toutes les demandes suivent un long et fastidieux processus. Soumise en juillet 2022, celle de LIV chemine comme les autres malgré la pression publique appliquée.

«J’ai survécu aux attentats du 11 septembre et à deux crises financières, je crois que je peux gérer la pression de LIV», a-t-il relativisé avec un sourire en coin.

Plusieurs points, dont le concept des équipes, seraient problématiques, selon les propos de Waugh questionné par Le Journal après sa conférence de presse.

Rien n’indique que la direction du classement mondial accouchera d’une réponse dans les prochains mois, car les deux parties s’échangeraient des missives pour éclaircir certains points.