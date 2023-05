Matt Lang sera une des têtes d'affiche du Festivent de Lévis

Matt Lang sera une des têtes d’affiche de la 40e édition du Festivent de Lévis. L’artiste country se produira le 2 août sur la scène Loto-Québec. On retrouvera, en première partie, la formation canadienne Tim & The Glory Boys et le groupe lévisien Blue Ridge Band.

L’auteur, compositeur et interprète originaire de Maniwaki, dévoilé lors de l’émission La Voix, a un album à son actif avec More qu’il a lancé en juin 2020.

L’organisation dévoilera un nom de sa programmation 2023 chaque heure d’ici 16h sur sa page Facebook

L’événement qui se déroulera du 2 au 6 août accueillera 40 spectacles sur cinq scènes réparties sur le site.

La Scène de la famille accueillera Arthur l’Aventurier (4 août), Ari Cui Cui (5 août) et Bill Bestiole (6 août).

Les passeports 5 jours sont en prévente jusqu’au 23 mai au coût de 59.99 $ sur le site festivent.ca et dans les pharmacies Jean Coutu participantes. Le coût passera à 69.99 $ à partir du 24 mai.