Météo au Québec: couvrez vos plantes, le gel revient!

Les Québécois qui ont profité des températures estivales des dernières semaines pour jouer dans leurs plates-bandes et leurs jardins ont tout intérêt à couvrir leurs plantes pour éviter de perdre le fruit de leur labeur.

De l’Outaouais jusqu’au Bas-Saint-Laurent, en passant par Montréal, Québec, Saguenay et Sherbrooke, toute la vallée du Saint-Laurent doit se préparer à affronter des températures qui flirteront avec le point de congélation lors des nuits de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi, a averti Environnement Canada dans un avis de gel envoyé mardi après-midi.

«Le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel. [...] Prenez des précautions afin de protéger les plantes et les arbres vulnérables au gel», a recommandé l’organisme fédéral.

Grâce aux averses et au temps gris qui ont marqué la journée de mardi, la nuit à venir est, pour la plupart des villes, la moins problématique des deux, avec des températures qui devraient descendre jusqu’à 2 °C, tant à Montréal qu’à Québec. Le thermomètre devrait cependant plonger jusqu’à -2 °C à Saguenay.

Puis, après une journée où les températures ne franchiront pas la barre des 10 °C dans la province, le mercure devrait descendre jusqu’à 0 °C dans la nuit de mercredi à jeudi à Montréal et Québec, mettant en péril les plantes les plus fragiles. Les Sherbrookois peuvent même s’attendre à un glacial -2 °C.

Heureusement, le soleil sera de retour jeudi et vendredi, charriant avec lui des températures plus clémentes, prélude à une longue fin de semaine de trois jours grise et pluvieuse.