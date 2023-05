Météo au Québec: retour de la pluie et de la fraîcheur pour mardi

La douceur estivale sous un soleil généreux des derniers jours laissera place mardi à du temps pluvieux et maussade avec une baisse marquée du mercure qui nous fera oublier qu’on est au printemps.

Cette fraicheur sera de mise au moins pour les 48 prochaines heures, y compris dans le sud du Québec où de possibles averses sont attendues mardi, alors que de la faible neige sans accumulation est anticipée dans certains secteurs de l’ouest de la province.

À Montréal et ses environs, la pluie intermittente devrait débuter en mi-journée, alors que des vents forts avec des rafales de 40 km/h balayeront pratiquement tous les secteurs du sud et du centre du Québec, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Un scénario similaire est anticipé dans plusieurs secteurs de l’est de la province avec des nuages denses et quelques averses dans le Bas-Saint-Laurent en Gaspésie où les températures seront tellement basses que le refroidissement éolien marquera son retour temporaire.

Dans le centre de la province, les averses seront plus soutenues puisque l’agence fédérale prévoit de 10 à 15 millimètres de pluie en Estrie, en Beauce et à Québec où le temps sera généralement plus froid avec des températures de 8 degrés.