Montréal: une femme tuée par balle alors qu’elle conduisait

Une automobiliste a été abattue alors qu’elle était au volant de sa voiture dans un stationnement, mardi en fin d’après-midi, dans le secteur de Côte-des-Neiges, à Montréal.

Plusieurs personnes ont appelé le 911 vers 16 h 30 pour signaler qu’une femme venait d’être prise pour cible dans un stationnement donnant sur la rue Jean-Talon Ouest, près de la rue De la Savane.

«Lorsque la victime a été atteinte par balle, son véhicule était en mouvement et est entré en collision avec un édifice», a expliqué Sabrina Gauthier, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

À leur arrivée sur place, les policiers ont pu constater que la victime avait bel et bien été atteinte par des projectiles. Son décès n’a pu qu’être constaté.

Aucune indication sur l’identité de la victime n’a été fournie dans l’immédiat.

Selon ce qu’ont confié des témoins aux policiers, le suspect aurait pris la fuite à pied. Aucune arrestation n’avait été réalisée en fin d’après-midi.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retracer le suspect et déterminer les causes et circonstances ayant mené à ce meurtre.