Nos partis politiques ne devraient pas être des clubs de supporters

Ce qui a transpiré du congrès caquiste de la fin de semaine a confirmé certaines craintes partagées.

Dont celle-ci : nos partis politiques tendent à devenir des clubs de « supporters », comme dans les milieux sportifs. Les « militants » sont là pour porter les couleurs de l’équipe, l’appuyer inconditionnellement ; chanter des encouragements ; faire la vague au moment dicté par l’entourage du chef.

Le 3e lien ? « Au fond ce n’était pas un bon engagement. Le chef a eu du courage d’y renoncer », ânonnait-on chez des supporters interviewés.

« Start up »

Venant de la CAQ, ce n’est pas étonnant. Pour comprendre, il faut retourner à la page 54 du livre Cap sur un Québec gagnant (Boréal) publié par François Legault en 2013. Il y explique, tel un PDG parlant de sa « start up », comment il a mis sur pied sa coalition. Se félicitant entre autres d’avoir constitué une « équipe extraordinaire » : des organisateurs politiques de tous les horizons et des gens pour définir le programme de la nouvelle formation.

À la CAQ, ce ne sont pas les militants qui conçoivent le programme. Ce parti n’émane d’aucune base, mais bien d’une volonté de quelques-uns de « bâtir une organisation » du haut vers le bas. Oui, jusqu’à maintenant, ça fonctionne magnifiquement, je vous l’accorde.

Mais est-ce que ça donne de bonnes décisions collectives ? Voilà la question qui devrait nous obséder. La promesse du 3e lien, par exemple, inconsidérée, mal conçue, véritable piège à votes, a fait perdre une décennie à la région de Québec quant à la mobilité durable.

Fondations allemandes

Nos partis, donc, peuvent « faire plus, faire mieux » (pour recycler un des slogans de la CAQ).

Samedi, dans ma chronique, je proposais de forcer les formations politiques à consacrer une part des deniers publics qu’ils reçoivent à la réflexion et la recherche. J’y citais l’Allemagne où la constitution considère les partis comme des organes qui « concourent à la formation de la volonté politique du peuple ».

Justement, un lecteur m’a signalé l’existence, dans ce même pays, des « Stiftung », des « fondations » politiques. Des groupes de réflexion et d’éducation à la démocratie. Chaque fondation émane d’un parti et est financée par des fonds publics. Elle produit des études et publications ; organise des séminaires, des voyages d’études : « Pour se voir allouer des fonds, le parti proche de la fondation concernée doit siéger au Bundestag pour la deuxième fois », écrivent deux auteurs français. L’histoire de l’Allemagne a démontré « la nécessité de former des démocrates et de promouvoir le pluralisme démocratique », notent-ils.

Chez nous, chaque mouvance politique a son ou ses « instituts », certes : l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, l’Institut de recherche sur le Québec, l’Institut économique de Montréal, etc.

Mais leur financement est soit insuffisant, ou manque de transparence, ou est trop lié à des intérêts particuliers (syndicat, patronat). Une fois au pouvoir, la tentation des partis est de demander aux cabinets de relations publiques de réfléchir pour eux. La formule des Fondations à l’allemande devrait être examinée puisqu’elle pourrait permettre d’éviter certains de ces écueils.