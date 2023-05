Le NM Svanoy à temps plein dès vendredi: «Nous sommes dans un cul-de-sac», dit le maire de L'Isle-aux-Coudres

La municipalité de L’Isle-aux-Coudres accueille d’un bon œil le retour à l’horaire régulier du NM Svanoy ce vendredi, bien que ce soit en deçà de la demande formulée la semaine dernière par le maire Christyan Dufour et les insulaires.

Ces derniers réclamaient que soit réaffecté le NM Alphonse-Desjardins qui assure la liaison entre Lévis et Québec, une solution qui a été rejetée dès le départ par la Société des traversiers du Québec (STQ) .

La présidente-directrice générale de la STQ, Greta Bédard, avait indiqué au Journal, la semaine dernière, que le service de la traverse entre Saint-Joseph-de-la Rive et L’Isle-aux-Coudres pourrait reprendre en continu dès que la formation d’un quatrième capitaine serait complétée.

Le service sera également bonifié avec un trajet supplémentaire à 23h30.

C’est le fournisseur actuel du NM Svanoy, la firme Logistec, qui est responsable de l’embauche du personnel. Tant que les équipes n’étaient pas complètes, la STQ se voyait dans l’obligation de suspendre la traverse entre 11h et 15h. L’absence de service était comblée par un hélicoptère.

«Les officiers navigants de la STQ n’ont pas les brevets pour opérer le NM Svanoy et de plus ils devraient également être formés pour pouvoir l’opérer. Notre personnel a donc été réaffecté à d’autres tâches», avait indiqué Simon Laboisonnière, porte-parole de la STQ.

Pour les Marsouins, le sentiment d’insécurité reste le même.

«Le sentiment d’insécurité est réel chez nous. Je rappelle que c’est le seul lien de L’Isle avec le continent. Le Comité de mobilisation citoyenne a manifesté haut et fort la détresse de notre population ces derniers jours. De mon côté, j’ai interpellé tous les intervenants, j’ai discuté avec la ministre Geneviève Guilbault et j’ai lancé un cri du cœur aux maires de Québec et Lévis, mais force est de constater que nous avons épuisé toutes les possibilités envisageables», a ajouté M. Dufour.

«Nous sommes dans un cul-de-sac. La balle est dans le camp de la Société des traversiers du Québec et nos attentes sont grandes pour le retour du NM Félix-Antoine Savard le plus rapidement possible», a déclaré le maire Dufour.

Le NM Félix-Antoine Savard doit reprendre le service à la mi-juin. En février dernier, il s’est échoué près de Saint-Joseph-de-la-Rive et il se trouve en cale sèche au Chantier Davie.

