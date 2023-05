Nouvelle offensive pour recruter jusqu’à 5000 préposés aux bénéficiaires

Le gouvernement relance sa formation accélérée de préposés aux bénéficiaires dans l’objectif de recruter jusqu’à 5000 nouveaux candidats d’ici décembre prochain, et bonifie la bourse à 12 000$, a appris Le Journal.

Les inscriptions pour la formation express de trois mois sont ouvertes dès maintenant, et les cours débuteront le 7 août prochain, annoncera aujourd’hui le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en collaboration avec le ministère de l’Éducation.

D’ici décembre, on souhaite former de 3000 à 5000 nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB) pour venir prêter main-forte dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et les maisons des aînés, où les besoins sont criants.

La bourse majorée

«Le réseau de la santé doit devenir un employeur de choix pour offrir aux Québécois la qualité de soins et services qu’ils méritent», a réagi Christian Dubé dans le communiqué de presse.

Une formation de courte durée existe déjà pour les PAB, mais le gouvernement lance cette offensive pour accélérer le recrutement. La bourse d’études sera aussi majorée de 9200$ à 12 000$.

Concrètement, les candidats recevront 8000$ durant la formation en deux versements. Or, les candidats doivent s’engager à travailler six mois à temps plein dans le réseau. Ceux qui ne rempliront pas cette condition devront rembourser le montant de la formation au prorata (par exemple, 4000$ pour trois mois de travail). Les PAB recevront par ailleurs une prime de 4000$ à l’obtention du diplôme, qui n'est pas remboursable.

Présentement, il manque 11 346 PAB dans le réseau de la santé. D’ici 2027, les besoins grimperont à 15 000 professionnels, d'où l'importance de cette offensive de recrutement. Le salaire horaire d’un préposé qui entrera sur le marché du travail est de 26 $ l’heure, précise le cabinet.

Rappelons qu’en mai 2020, en pleine crise de la COVID-19, le gouvernement du Québec avait créé une formation accélérée de trois mois pour recruter 10 000 PAB dans le réseau de la santé, qui manquait cruellement de personnel.

Après quelques mois, plusieurs PAB avaient dénoncé avoir été floués quant au réel salaire (qui variait selon les primes et les horaires) et les difficiles conditions de travail.

D’autres avaient dit subir de l’intimidation de la part de collègues.

La majorité en poste

À ce jour, 7900 des 10 000 PAB formés en 2020 sont toujours en poste (79%), selon le cabinet du ministre Dubé. Ceux qui n’avaient pas conservé leur emploi durant un an ont dû rembourser la bourse.

La formation 2023 sera offerte dans différents centres de formation professionnelle, partout au Québec.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation planche sur un nouveau programme d’études pour les PAB, qui se spécialisera dans les soins de courte durée et de soutien à domicile, au début 2024.

Nouvelle formation accélérée

Objectif: former de 3000 à 5000 PAB d’ici décembre

Formation de trois mois (375 h)

Bourse de 12 000$ (plutôt que 9200$ présentement)

Les premières cohortes débutent le 7 août

Il manque présentement 11 346 PAB au Québec

Source: Cabinet du ministre de la Santé