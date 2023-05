Match #3 Remparts-Mooseheads ce soir: Patrick Roy souhaite une meilleure performance de ses joueurs en désavantage numérique

En prévision du troisième match de la finale de la LHJMQ ce soir, à 19 h, Patrick Roy souhaite que les Remparts de Québec améliorent leurs performances en désavantage numérique.

Les Mooseheads ont fait mouche à trois reprises en six occasions depuis le début de la finale.

«Nous en avons parlé ce matin et on doit être meilleurs en désavantage numérique, a souligné l’entraîneur-chef et directeur général des Diables rouges. On ne changera pas grand-chose à notre structure, mais on doit avoir de meilleurs bâtons. L’aspect qu’on doit le plus améliorer est de ne pas sortir de notre zone trop rapidement quand il y a des batailles dans le coin. On doit être patients. Il faut également donner crédit à Halifax qui a réussi de bons jeux.»

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Ironiquement, le jeu de puissance des Mooseheads connaît du succès malgré l’absence de Jordan Dumais, qui a subi une blessure au haut du corps lors de la demi-finale face au Phœnix de Sherbrooke.

Le joueur par excellence de la LHJMQ a été le plus productif du côté des Mooseheads pendant la saison régulière en avantage numérique.

«Son absence ne change rien à nos schémas en jeu de puissance, a expliqué l’entraîneur-chef Sylvain Favreau. Comme Jordan, Markus Vidicek a une bonne tête de hockey et possède une bonne vision. Il a été capable de pallier l’absence de Jordan.»

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

«Pour ma part, je ne voulais pas tout changer, poursuit Favreau. Dans le passé, j’avais déjà tout chamboulé dans une situation semblable et les résultats n’avaient pas été bons.»

Les Mooseheads ont reproduit le même jeu lors de deux de leurs trois réussites.

«Je me souviens d’une saison contre l’Île-du-Prince-Édouard où nous étions incapables de les arrêter, même s’ils faisaient toujours la même chose. L’exécution est la clé.»

Parlant de Dumais, il a pris part à la séance de patinage matinale, mais il est parti avant la fin en raison d’un inconfort.

«On va parler au médecin de l’équipe, mais je ne pense pas qu’il va participer au troisième match, a mentionné Favreau. Il a participé à son premier entraînement avec contact lundi, mais il était limité dans ce qu’on lui permettait de faire.»

Les Mooseheads pourront compter sur le retour au jeu de l’arrière David Moravec, qui a loupé le deuxième match à Québec, samedi.

Du côté des Remparts, il semble de plus en plus évident que l’arrière Charle Truchon effectuera un retour au jeu.

«Sa blessure est guérie à 90,95%, mais on veut s’assurer qu’il se sent bien mentalement avant de lui donner le feu vert, a souligné Roy. La décision finale sera prise après la période d’échauffement.»