Saison 2023-2024: un menu copieux à La Licorne

Le Théâtre La Licorne propose 11 spectacles dans sa programmation 2023-2024, à partir de textes de Roxanne Bouchard, Maud De Palma-Duquet, Steve Gagnon, Catherine Léger et Cristina Moscini, pour ne nommer que ceux-là.

L’institution de l’avenue Papineau, à Montréal, a adopté le slogan Visite libre pour marquer sa prochaine mouture, qui a été dévoilée lundi soir par le directeur artistique et général de La Licorne, Philippe Lambert.

«Comme à l’habitude, la porte est grande ouverte. À vous de découvrir chaque pièce de la maison. Faites comme chez vous! On vous espère et on vous attend avec joie!» a-t-il dit dans un mot, parlant de joie sous toutes ses coutures, que ce soit à travers les histoires, les personnages et les dialogues.

Parmi les pièces à ajouter à l’agenda, soulignons Les étés souterrains, qui ouvrira la saison du 5 au 23 septembre avec Guylaine Tremblay. La comédienne de renom reprendra son premier solo en carrière à partir d’un texte de Steve Gagnon mis en scène par Édith Patenaude.

Après coup, La Licorne présentera la nouvelle création de La Manufacture, Génération danse, de l’autrice américaine Clare Barron, avec Sophie Cadieux à la mise en scène et neuf interprètes sur scène, dont Thomas Derasp-Verge, Mireille Métellus, Dominique Pétin et Pascale Renaud-Hébert. C’est du 10 octobre au 18 novembre.

Deux femmes en or sera de retour sous les projecteurs du 5 au 21 décembre après son dévoilement printanier. Avec Isabelle Brouillette, Sophie Desmarais, Steve Laplante, Alice Moreault et Mathieu Quesnel, dans un texte de Catherine Léger, le tout adapté du scénario du film signé par Claude Fournier et Marie-José Raymond.

Il y aura aussi une semaine de la dramaturgie autochtone du 29 janvier au 3 février 2024 – dont deux traductions signées Charles Bender – ainsi que le passage d’Ulster American, du 6 au 24 février, un texte de David Ireland traduit par François Archambault, mis en scène par Maxime Denommée et porté par les comédiens Frédéric Blanchette, Lauren Hartley et Vincent Leclerc.

Plusieurs codiffusions figurent aussi au menu à la Grande comme à la Petite Licorne, dont 5 balles dans la tête de Roxanne Bouchard avec Maxim Gaudette, S'aimer ben paquetée de Christina Moscini dans une mise en scène de Pascale Renaud-Hébert et Bénévolat de Maud de Palma-Duquet.

Toute la programmation est disponible en ligne.