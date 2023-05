À VOIR: un gardien marque un but de TRÈS loin!

Le gardien Santiago Ramirez ne s’attendait sûrement pas à susciter l’attention des médias sportifs de la planète grâce à ses exploits en offensive, lundi soir, mais il a réalisé une pièce d’anthologie permettant à sa formation de confirmer sa victoire dans la ligue mexicaine d’expansion.

Confrontés à la formation de Celaya, le porte-couleurs de l’Atletico Morelia et ses coéquipiers s’accrochaient à une avance d’un but dans la demi-finale de la seconde moitié de saison du circuit. Avec quelques secondes à écouler au temps ajouté, Celaya a tout misé en envoyant son portier Allison Revuelta appuyer l’attaque sur un coup arrêté dans la zone de réparation adverse.

Or, après avoir saisi la faible tête de Revuelta sur un centre, le gardien de l’Atletico a profité de la mauvaise position de celui-ci pour effectuer un long dégagement qui a terminé sa course dans le filet ennemi situé à l’autre extrémité du terrain. Le coup d’éclat de Ramirez a scellé la victoire de 3 à 1 des siens dans la rencontre et de 4 à 2 pour l’ensemble de la série de deux matchs. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Évidemment, l’acteur principal de cette séquence a eu droit aux félicitations des autres joueurs du club qui l’ont emporté dans un duel passablement mouvementé; la soirée a été marquée par cinq cartons rouges, incluant trois contre les gagnants.