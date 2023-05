Un choc sous le soleil: 16 choses à savoir sur la finale de l’Est entre les Panthers et les Hurricanes

L’équipe cendrillon contre l’équipe qui survit malgré de nombreux blessés. Cette finale de l’Est n’avait rien de prévisible.

Les Panthers chercheront à poursuivre leur parcours improbable avec un choc contre les Hurricanes, une formation qui n’a pas ralenti malgré les absences d’Andreï Svechnikov, Max Pacioretty et Teuvo Teravainen.

Absent pour les neuf derniers matchs en raison d’une blessure à une main, Teravainen pourrait toutefois regagner son poste à l’aile face aux Panthers.

Cette confrontation entre les Panthers et les Hurricanes marquera aussi la réunion des trois frères Staal : Eric et Marc du côté de la Floride et Jordan chez les «Canes».

À leur 29e saison dans la LNH, les Panthers sont toujours à la recherche d’une première conquête de la coupe, alors que les Hurricanes l’ont emporté une seule fois. C’était en 2006 avec Rod Brind’Amour comme capitaine.

Hurricanes de la Caroline:

Fiche de l’équipe en saison:

113 points (52-21-9), 1er division Métropolitaine

Parcours en séries:

1er tour: victoire contre les Islanders en six

2e tour: victoire contre les Devils en cinq

Joueur à surveiller: Sebastian Aho

Les «Canes» ont une équipe très équilibrée, mais Aho reste le moteur offensif. Il a obtenu 10 points (5 b, 5 p) en 11 matchs.

Getty Images via AFP

Joueur surprise: Jordan Martinook

Le 7 octobre, Martinook se retrouvait au ballottage. Jamais réclamé, il a rebondi avec une saison des plus honnêtes de 34 points en 82 matchs. Mais en séries, l’ailier de 30 ans est une réelle trouvaille avec 10 points (3 b, 7 p) en 11 matchs. Il a récolté ses 10 points contre les Devils.

Sous le radar: Jaccob Slavin

Slavin est la force tranquille des Hurricanes. Il a une touche offensive, mais il se distingue surtout pour son jeu défensif et sa capacité à ralentir les gros joueurs adverses. Il mène les siens avec un dossier de +14.

L’inspiration: Brent Burns

Il y a le capitaine Jordan Staal, mais il y a aussi Burns. Le défenseur au sourire édenté n’a pas encore gravé son nom sur la coupe Stanley. Âgé de 38 ans, il n’aura pas des tonnes d’autres chances. Il a déjà atteint la finale en 2016 avec les Sharks.

Getty Images via AFP

L’homme masqué: Frederik Andersen

Les Hurricanes ont utilisé trois gardiens depuis le début des séries avec Antti Raanta, Pyotr Kochetkov et Andersen. Rod Brind’Amour fait confiance à Andersen depuis le sixième et dernier match contre les Islanders. Le Danois a une moyenne de 1,80 et un taux d’efficacité de ,931.

Derrière le banc: Rod Brind’Amour

Brind’Amour a construit une équipe à son image. Les «Canes» jouent avec intensité, ils exercent un bon échec-avant, ils n’abandonnent jamais et ils sont responsables défensivement. Il est sans l’ombre d’un doute l’un des meilleurs entraîneurs de la LNH.

La clé de la série: Trois jeunes

La menace doit venir d’un peu partout du côté des Hurricanes. Pour gagner, ils auront besoin d’une autre bonne série de la part de trois jeunes attaquants : Martin Necas, Seth Jarvis et Jesperi Kotkaniemi.

Le chiffre à connaître: 90,0%

Les Hurricanes trônent au sommet de la LNH avec un taux de réussite à 90,0% en infériorité numérique. Ils n’ont donné que trois buts en 30 occasions. Ils ont fini au 2e rang de la LNH dans ce département en saison à 84,4%.

Panthers de la Floride:

Fiche de l’équipe en saison:

92 points (42-32-8), 4e division Atlantique

Parcours en séries:

1er tour: victoire contre les Bruins en sept

2e tour: victoire contre les les Maple Leafs en cinq

Joueur à surveiller: Matthew Tkachuk

S’il y avait un gagnant pour le trophée Conn-Smythe après les deux premiers tours, Tkachuk serait très haut dans la liste des candidats. Il change la dynamique d’un match, autant avec ses habiletés offensives que sa robustesse.

Joueur surprise: Nick Cousins

Cousins a marqué le plus gros but de sa carrière pour éliminer les Maple Leafs en prolongation lors du cinquième match. Utilisé à l’aile gauche avec Sam Bennett et Tkachuk, il trouve des façons de contribuer offensivement.

Photo USA TODAY Sports via Reuters

Sous le radar: Carter Verhaeghe

Verhaeghe est probablement le marqueur de 40 buts cette saison le plus méconnu. L’ailier de 27 ans poursuit sa saison remarquable avec 12 points (5 b, 7 p) en 12 rencontres depuis le début des séries.

L’inspiration: Brandon Montour

Pour l’inspiration émotive, les Panthers se tourneront vers les frères Staal, Eric et Marc. Mais pour l’inspiration sur la glace, Montour montre le chemin à suivre. Il mène son équipe pour les buts (6) et le temps de jeu (25:26) en plus d’agir comme le cerveau de l’avantage numérique.

L’homme masqué: Sergeï Bobrovsky

Bobrovsky redevient le Bobrovsky qui a gagné le trophée Vézina en 2013 et 2017 avec les Blue Jackets. On n’aurait pas prédit ce scénario. Il a ouvert les séries au bout du banc. Depuis qu’il a remplacé Alex Lyon comme partant dans le quatrième match contre les Bruins, il est pratiquement invincible.

Photo AFP

Derrière le banc: Paul Maurice

Maurice renoue avec Brind’Amour, son ancien joueur et brièvement adjoint avec les Hurricanes. À sa première saison à Sunrise, l’homme de 56 ans a gagné sa place en séries de justesse. Mais depuis son équipe a fait tomber un géant avec les Bruins et une équipe qu’on croyait aspirante, les Leafs.

La clé de la série: Aleksander Barkov

Barkov a neuf points en 12 matchs, mais il n’a que deux buts. Le capitaine aura besoin d’élever son jeu d’un cran. Il aura besoin de gagner sa bataille contre son compatriote finlandais, Sebastian Aho.

Le chiffre à connaître: 52

Radko Gudas a distribué 52 mises en échec depuis le début des séries, un sommet chez les Panthers. Le Tchèque frappe pour faire mal.