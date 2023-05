Un placement à 4% qui vaut la peine

Quel est actuellement le « meilleur » placement encaissable en tout temps pour y investir temporairement vos liquidités ? Ce sont les traditionnelles « obligations d’épargne » du Québec.

En vente jusqu’au 1er juin prochain, la nouvelle cuvée des obligations d’épargne offerte par Épargne Placements Québec (EPQ), le bras financier du ministère des Finances du Québec, va rapporter un rendement de 4 % pour les 12 prochains mois allant du 1er juin au 31 mai 2024.

C’est le plus « gros » rendement offert depuis une vingtaine d’années, soit plus précisément depuis l’émission de juin 2001 avec un taux de 3,35 %. C’était à l’époque où la bulle internet éclatait et secouait le monde en entier. Au sommet de ladite bulle, à l’été 2000, les obligations d’épargne du Québec rapportaient 4,75 %.

Moins bon à la banque

Aujourd’hui, avec un taux de rendement de 4,0 %, la nouvelle cuvée d’obligations d’épargne devance, et de loin, les placements encaissables de ses concurrents bancaires.

À preuve, trois exemples. Le Mouvement Desjardins offre un rendement de 1,75 % sur son dépôt à terme rachetable d’un an. À la Banque Nationale, on se montre un brin plus généreux en offrant 2,0 % de rendement sur le CPG rachetable de 12 mois.

Mieux encore avec la Banque Royale, qui offre un CPG remboursable à 3,25 %.

Notez qu’il faut conserver son CPG remboursable durant plus de 30 jours pour avoir le droit de toucher les intérêts.

D’autres institutions bancaires pourraient offrir un peu plus que Desjardins ou Banque Nationale sur lesdits CPG remboursables à court terme, mais chose certaine, Épargne Placements Québec est présentement le leader dans ce type de produits financiers.

FLEXIBLE

Les obligations d’épargne du Québec, c’est un produit financier extrêmement flexible.

Elles sont remboursables quotidiennement, à leur pleine valeur, et ce, sans pénalité.

Elles offrent un taux d’intérêt minimal garanti, fixé annuellement en fonction du marché pour chacune des années du terme de dix ans.

Le taux d’intérêt des émissions précédentes est automatiquement révisé en fonction du taux offert sur la nouvelle cuvée.

C’est donc dire que les « vieilles » émissions d’obligations d’épargne encore en vigueur vont rapporter elles aussi 4 % à compter des 12 prochains mois.

ACCESSIBILITÉ

Les épargnants peuvent bénéficier de ce placement à partir d’un montant minimal d’achat d’à peine 100 $. Cela le rend extrêmement accessible. Les épargnants ont le choix entre recevoir des « intérêts simples » encaissables annuellement ou des « intérêts composés » encaissables lors de la réception du placement ou à la fin du terme.

Bien entendu, les obligations d’épargne sont admissibles dans la multitude de comptes offerts par Épargne Placements Québec : compte épargne placements, CELI, CELIAPP, REER, FERR, CRI, FRV.

Les obligations d’épargne font partie de la panoplie de produits d’épargne gérés par Épargne Placements Québec. L’encours total de ces produits financiers dépasse maintenant la barre des 13 milliards $.