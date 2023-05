Une morte remporte une élection locale en Inde

Une Indienne a remporté une élection locale près de deux semaines après son décès, élue par des partisans souhaitant tenir leur promesse de soutien par respect, ont indiqué des responsables.

Ashiya Bi a obtenu près de 44% des voix lors des élections municipales organisées au début du mois dans l’État le plus peuplé de l’Inde, l’Uttar Pradesh, où elle a été déclarée victorieuse à titre posthume.

La candidate de 30 ans, qui se présentait pour la première fois à une élection, a succombé à une maladie à 12 jours seulement du scrutin.

Son mari, Muntazim Qureishi, a informé les autorités électorales, mais le responsable du district, Bhagwan Sharan, a déclaré à l’AFP qu’aucune procédure n’avait été mise en place pour retirer son nom du scrutin.

«Une fois que le processus électoral a commencé, il ne peut pas être arrêté ni interrompu», a expliqué M. Sharan.

Ashiya Bi était très populaire et nombre de ses électeurs ont décidé de voter pour elle malgré son décès, afin de marquer leur respect et leur admiration.

«Ashiya se faisait facilement des amis et les gens n’ont pas voulu rompre la promesse de soutien qu’ils lui avaient faite, d’où ce résultat», a déclaré Mohammad Zakir, un habitant du quartier, au quotidien Times of India.

Selon son mari, Ashiya Bi a «conquis les cœurs grâce au calme de son attitude».

«Nos votes lui rendent hommage», a estimé un de ses électeurs.

Les loyautés personnelles, familiales et communautaires jouent souvent un rôle décisif dans le dénouement des élections indiennes, souvent mouvementées et chaotiques, aux niveaux local, étatique et national.