Séries LHJMQ: victoire en prolongation des Remparts face aux Mooseheads

Dans le meilleur match de la série finale, les Remparts de Québec ont disposé des Mooseheads de Halifax par la marque de 5-4 en prolongation ce soir dans un match disputé au Centre Scotiabank.

James Malatesta a joué les héros en sautant sur son retour pour déjouer Mathis Rousseau qui a jonglé avec le tir initial. Les Remparts prennent ainsi les devants 2-1 dans la série et le prochain match aura lieu demain.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Parvenu seul devant William Rousseau, Josh Lawrence a donné les devants aux Mooseheads après seulement 14 secondes au début du derniers tiers. Les Remparts n’ont pas baissé les bras et Daniel Agostino a fait 4-4.

Quelques minutes plus tard, l’arrière Evan Nause a touché le poteau alors que les Remparts tourbillonnaient en territoire adverse.

Les Remparts ont connu leur meilleure période du match en 3e, dominant leurs adversaires par la marque de 16-7 dans la colonne des tirs aux buts.

Domination des Mooseheads en 2e

À son retour au jeu, Jordan Dumais n’a pas tardé à s’inscrire à la marque. Laissé fin seul devant Wiiliam Rousseau, il a glissé la rondelle entre les jambières du portier pour donner les devants aux Mooseheads par la marque de 3-2.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Les locaux ont dominé la première moitié de l’engagement et les Remparts n’ont réussi leur premier tir qu’à la 8e minute.

Les Remparts ont néanmoins réussi à retraiter au vestiaire à égalité. James Malatesta a redirigé le tir de Justin Robidas pour déjouer le cerbère des locaux. Sur cette séquence, le trio de Malatesta, Robidas et Charles Savoie a connu de loin les meilleurs moments des Remparts en deuxième période.

Ce matin, Patrick Roy nous disait que les Remparts pouvaient connaître une période difficile, mais qu’ils ne devaient pas se faire sortir du match. C’est exactement ce qu’ils ont réussi.

Une première à vive allure

La première période a été disputée à vive allure. Très efficaces en avantage numérique depuis le début de la série, les Mooseheads ont de nouveau frappé avec un homme en plus pour ouvrir la marque par l’entremise d’Alexandre Doucet qui est en feu.

Après un arrêt de William Rousseau qui a stoppé Josh Lawrence en échappée alors que les Mooseheads évoluaient à court d’un homme, les Remparts ont marqué à deux reprises.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Sautant sur son retour, Justin Robidas a créé l’égalité avant que Pierre-Olivier Roy profite d’une passe de Zachary Bolduc pour lancer les visiteurs en avance. Les réjouissances ont été de courte durée puisque Mathieu Cataford a ramené les deux équipes à la case départ seulement 54 secondes plus tard.

En plus de quatre buts, on a eu droit à quelques percutantes mises en échec. Dans une séquence où les deux joueurs sont demeurés sur la glace, Roy et David Moravec sont entrés violemment en contact dans le territoire des Mooseheads.

Peu de temps après, Nathan Gaucher a pincé Zachary L’Heureux solidement au centre de la glace.

Retour de Jordan Dumais

Joueur par excellence de la LHJMQ, Jordan Dumais a disputé son premier match de la finale. Blessé au haut du corps dans la série demi-finale face au Phoenix de Sherbrooke, l’attaquant des Mooseheads a participé à son premier entraînement avec contact, lundi.

Retour de Charle Truchon

Blessé dans le 4e et dernier match de la demi-finale face aux Olympiques de Gatineau, Charle Truchon a lui aussi disputé son premier match de la ronde ultime. L’arrière a. retrouvé son partenaire Nicolas Savoie sur la première paire des Diables rouges.