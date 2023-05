Violence armée à Montréal: 7,5 M$ pour une nouvelle escouade de renseignement

Après avoir martelé pendant deux ans que le nerf de la guerre contre la violence armée était le renseignement criminel, les forces de l’ordre passent en deuxième vitesse et créent une escouade qui y sera dédiée pour notamment scruter les réseaux sociaux.

Cette nouvelle équipe, baptisée Escouade intégrée du renseignement contre la violence armée, représente une première au Québec. Elle sera composée de 14 personnes et a nécessité un investissement de 7,5 M$. Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel en a fait l’annonce, mardi matin, lors du tout premier Séminaire contre la violence armée.

Des représentants de nombreux corps de police québécois, en plus des services correctionnels et du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), s’étaient rassemblés au quartier général de la Sûreté du Québec (SQ), à Montréal, pour y assister.

Cette nouvelle unité de renseignement permettra notamment de freiner les ardeurs des jeunes adolescents qui sont de plus en plus représentés dans les arrestations en termes de violence armée. Pour ce faire, les réseaux sociaux seront scrutés à la loupe.

«Les gangs vont recruter malheureusement des jeunes de 15, 16, 17 ans, a dit le ministre Bonnardel. Donc, être en amont aussi ça veut dire être préventif dans nos actions pour la répression. Pour moi, le renseignement est immensément important.»

Si l’escouade spécialisée est composée de ressources issues de la SQ et des services de police de Laval, de Montréal et de Longueuil, elle servira tout de même à toutes les villes du Québec, assure le ministre de la Sécurité publique.

Pas de frontière

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, a réitéré que la criminalité n’a pas de frontière ni d’ADN. Il semble donc essentiel que le renseignement soit aussi accessible à tous les corps de police de la province.

«Ils se promènent un peu partout, que ce soit chez Patrick [Bélanger] [chef de police de l’agglomération de Longueuil], chez Pierre [Brochet] [chef du Service de police de Laval], chez Johanne [Beausoleil] [directrice générale de la SQ] et chez moi. Cette approche-là est non seulement innovante, mais est surtout proactive.»

Le principe peut paraître simple, soit de recueillir le renseignement avant le passage à l’acte, mais il nécessite en réalité une grande expertise. Les forces de l’ordre estiment que cette nouvelle approche permettra de diminuer la violence par armes à feu qui a pris d’assaut le grand Montréal depuis quelques années.

«Être préventif pour faire des arrestations avant, ça devient extrêmement intéressant, ajoute le chef Dagher. C’est bien de vouloir couvrir des actes criminels et les résoudre, mais les prévenir à l’avance, le renseignement va nous permettre de le faire.»

Incendies dans les commerces

Questionné sur la série d’incendies criminels qui fait rage des divers commerces depuis quelques semaines et qui a toutes les apparences de tentatives d’extorsion, le ministre Bonnardel croit que cette approche permettra d’aider en ce sens aussi.

«On pourra peut-être contrer ces effets-là, où il y a des cocktails qui sont explosés dans différents restaurants, dit-il. Pour moi, le partage de renseignements pourrait prévenir aussi ces cas particuliers.»