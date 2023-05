Vous pourriez gagner un voyage en achetant des frites chez McDonald’s

La chaine de restauration rapide McDonald’s Canada annonce le lancement du programme «Fritélité» entre le 16 mai et le 19 juin, et les participants courent la chance de gagner un voyage à l’étranger.

À l’achat de tout format de frites, les participants courent la chance de gagner un voyage en Allemagne, en Italie, en France ou au Japon «pour goûter aux frites McDonald’s».

«Ce sera le voyage d'une vie pour les amateurs de frites et une façon pour nous de consolider notre relation avec les amateurs de notre marque en récompensant les utilisateurs de notre application au-delà de la simple accumulation de points», assure Alyssa Buetikofer, chef du Marketing à McDonald’s Canada.

Les clients qui achèteront des frites dans l’application pourraient également gagner des articles de voyage, tels qu’un bagage à main, et accumuler des points.

«En plus de courir la chance de gagner un voyage, les clients recevront des points bonis échangeables contre des frites gratuites dans l'application McDonald's pendant toute la durée du concours et courront la chance de gagner* des articles de voyage exclusifs, comme un bagage à main aux couleurs de McDonald's. Au cours du programme, plus les clients canadiens achèteront de frites dans l'appli, plus ils auront des chances de gagner», peut-on lire par voie de communiqué.

Pour participer, les clients de la chaine doivent être inscrits au programme de récompense MonMcDo sur l’application.