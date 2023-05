Québec, ville gourmande: la gastronomie grecque à son meilleur au Mezzé

Véritable oasis méditerranéenne au cœur du quartier Montcalm, Le Mezzé ravit depuis 10 ans les amateurs de cuisine grecque authentique.

À peine la porte du restaurant franchie, le voyage en Grèce commence avec la musique typique et la décoration aux accents bleu et blanc qui rappellent la mer et les maisons immaculées.

Andreas Papadeas se targue – et avec raison – d’exploiter le seul «vrai» resto grec à Québec. Dans cette enseigne sans prétention, tout est cuisiné comme à Kampos, un village qui n’est pas très loin de Kalamata, d’où sa famille est originaire.

Photo Stevens LeBlanc

«Je fais une cuisine inspirée de celle de ma grand-mère. C’est simple, mais c’est bon et c’est frais», me raconte-t-il avec fierté.

Il s'inscrit dans une tradition familiale de près de 50 ans, puisque ses parents ont eu de nombreux restaurants à Québec à partir des années 70, comme le Zorba et le Café Le Grec.

«On a grandi là-dedans mon frère et moi. On finissait l’école et on allait attendre mes parents au restaurant», se rappelle Andreas.

Il était cependant loin de vouloir marcher dans leurs traces.

«Je disais souvent: moi je n’en aurai pas de restaurant, je vais faire autre chose!»

Retour aux sources

Après des études en relations internationales, Andreas décide de partir en Grèce. Il y reste une dizaine d’années et c’est là qu’il renoue avec la cuisine typique.

«J’ai redécouvert à quel point les gens aimaient la Grèce et que j’étais chanceux d’être grec», dit Andreas.

Inspiré du succès de son frère George – qui a tenu la Taverna dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste pendant plusieurs années –, Andreas revient dans la capitale avec sa femme Petra pour ouvrir un resto avec un menu 100 % traditionnel.

«On a eu une super bonne réponse tout de suite. On apportait quelque chose de nouveau, qui n’existait pas à Québec», affirme Andreas.

Après avoir passé quelques années dans le Vieux-Port, Le Mezzé a emménagé en 2017 sur le chemin Sainte-Foy, au coin de la rue Cartier.

Le secret est dans l’huile

La cuisine grecque, c’est bien plus que les souvlakis et le feta. Le secret? La simplicité et les ingrédients frais, mais d’abord et avant tout un ingrédient clé: l’huile d’olive.

Andreas utilise celle de Kalamata, réputée pour la qualité de ses olives noires.

«Il faut aller chercher la meilleure qualité. L’huile d’olive, le fromage, le citron, l’origan, les olives, la pâte de tomates que j’utilise, ça vient de la Grèce. Si je peux l’avoir de la Grèce, je l’achète même si c’est plus cher, parce que je suis sûr que ça va goûter comme je veux que ça goûte», partage-t-il.

Jamais sans ma pieuvre

Le plat signature du Mezzé est rapidement devenu la pieuvre, à la grande surprise d’Andreas qui avait même hésité à en mettre sur le menu.

Si vous n’avez jamais mangé de pieuvre, je vous conseille de l’essayer en carpaccio. Cuite, elle est finement tranchée et marinée dans l’huile d’olive et le vinaigre de grenade. Sinon, elle est aussi servie grillée à point, simplement arrosée d’un bon filet d’huile pour préserver son goût fin.

Photo Stevens LeBlanc

Pour un repas convivial, les Grecs aiment bien se partager quelques mezzés (l’équivalent des tapas espagnol) – comme les feuilles de vigne farcies, le feta au miel, le saganaki frit flambé à l’ouzo ou la salade grecque villageoise.

C’est aussi possible de composer votre plat en commandant à la livre des côtelettes d’agneau, de la pieuvre, des crevettes ou du poisson frais fileté à la table.

L’offre de vins d’importation privée et 100% grecs complète à merveille le voyage culinaire.

«C’est un apport que je trouvais super important pour accompagner les plats et ajouter à l’expérience authentique. Quand tu viens ici, tu manges grec et tu bois grec!», lance Andreas, qui a la chance de compter sur l’aide de son frère au service et de celle de ses parents qui cuisinent avec lui chaque jour.

Avis aux amateurs de pitas grecs, le propriétaire du Mezzé a lancé pendant la pandémie le comptoir Zeus gyros Grec sur Cartier. Au menu: le gyros traditionnel, le döner (pain de viande de bœuf et épices), celui au poulet, le loukaniko (saucisse aux agrumes) ou le végé. Comme le veut la tradition, ils sont garnis de frites! Un petit régal!

Le Mezzé

95, chemin Sainte-Foy. Ouvert du mercredi au samedi soir.

* L’équipe du Mezzé prendra une pause estivale pour retourner en Grèce à compter du 20 juin.