5 séries télé pour souligner la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

L’amour a toujours été au coeur de bon nombre de productions télévisuelles. Mais de plus en plus, il se décline de différentes manières sur nos écrans, soulignant la diversité sexuelle à petits ou grands traits. En cette Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, Le Journal vous propose cinq séries où les relations s’épanouissent sous les couleurs du drapeau arc-en-ciel.

Sans rendez-vous

PHOTO COURTOISIE

Magalie Lépine-Blondeau tient la vedette de cette série humoristique, prêtant ses traits à une infirmière-sexologue qui en voit de toutes les couleurs dans son bureau de consultation. Mais à la maison, l’ambiance n’est pas si rose; tout au long de la première saison de Sans rendez-vous, notre héroïne tente de raviver la flamme avec sa copine, interprétée par Mylène Mackay. Souvent drôle et sans jamais tomber dans le cliché ou encore la satire, la relation entre les deux femmes se veut aussi touchante que déchirante, en grande partie grâce au talent des deux comédiennes.

En rattrapage sur tou.tv

Les petits rois

Photo fournie par Éva-Maude Tardif-Champoux

Ils sont jeunes, assumés, décomplexés. Ils rejettent en bloc le concept d’hétéronormativité, vivant leur vie – et leur sexualité – comme ils l’entendent. Ils sont Les petits rois. Pier-Gabriel Lajoie et Alex Godbout sont les têtes d’affiche de cette série primée à l’étranger (notamment à New York) qui flirte avec les univers de Gossip Girl et d’Euphoria.

En rattrapage sur tou.tv

Portrait-robot

Photo fournie par Yan Turcotte

La deuxième saison de Portrait-robot voit le personnage d’Anthony «Anto» Kamal (Adrien Belugou) prendre ses aises, tant au sein de l’Unité des enquêtes que dans sa vie amoureuse. Sa relation avec Simon (Alexandre Goyette) n’est toutefois pas de tout repos, le passé des deux hommes recelant de secrets susceptibles de faire éclater leur union. Cette nouvelle intrigue se brode adroitement aux autres, permettant d’ajouter une touche d’humanité et de profondeur à ce personnage important.

En rattrapage sur Club illico

Si on s’aimait encore

Photo fournie par TVA

Pour cette nouvelle déclinaison de la série à succès Si on s’aimait, Louise Sigouin accompagne cinq couples déterminés à sauver leur amour. Parmi ceux-ci, le public peut suivre le cheminement de Gilles et Alexandre, deux hommes qui partagent leur vie depuis six années. Leur présence à l’émission permet d’explorer des thématiques telles que l’homoparentalité et le coming out, toujours dans une démarche empreinte de bienveillance.

Du lundi au jeudi à 19h sur TVA

Amour libre

Photo capture d'écran

Et s’il y avait plus d’une manière de s’aimer? Debbie Lynch-White explore le monde des relations peu conventionnelles au cours de cette série documentaire en 10 chapitres. Chemin faisant, elle croise de multiples unions – autant hétérosexuelles que gaies, queer ou encore asexuées – dans un seul et même but: effriter les tabous et les préjugés liés à l’amour vécu d’une manière dite différente.