GRONDIN, Rachelle Vachon



Au CHSLD de Beauceville, le 4 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Rachelle Vachon, épouse de M. Wellie Grondin, fille de feu Josaphat Vachon et feu Cécile Vachon. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille : Danielle (Mario Roy); ses petits-enfants : Sébastien (Mélanie Turcotte) et Audrey; ses arrière-petits-enfants : Emrick et Logan Roy. Elle était la sœur de feu Louise (feu Roger Nadeau) et feu Claude. Elle était la belle-fille de feu Alfred Grondin et de feu Régina Bisson et la belle-sœur de feu Aline, (feu Jean-Jacques Dulude), feu Edouard, feu Léandre (Martine Roy), feu Gérard et Jeannine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph : vendredi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C. P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/