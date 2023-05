NADEAU, Clarence



1933 - 2023



À la Résidence Monseigneur Bourget, le 7 mai 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Clarence Nadeau, époux de feu Madeleine Morency. Il était le fils de feu madame Winnifred McLaren et de feu monsieur Mastaï Nadeau. Il laisse dans le deuil ses fils : Louis (Lucie Maranda), Richard (Andrée Hurtubise) et René; il était un grand-père aimant de ses petits-enfants : Véronique (Marc-André Le Bail), Catherine (Jean-Michel Dorval-Labrie), Olivier, Marc-André (Kassandra Bouchard), Anne-Marie (Guillaume Gobeil), Alexandre (Sarah Blain) et Myriam (Pierre-Luc Gagnon) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Charles-Antoine, Louis-Félix et Évelyne Le Bail; Ludovic et Justine Labrie; Louis et Jules Nadeau et Alicia Gobeil . Il laisse dans le deuil sa sœur : Lise (feu Roland Dubreuil) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs : André Morency (Claudette Beaulieu) et Denis Morency (Françoise Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.

L'ont précédé son fils Luc, ses sœurs : Pierrette et Bibiane ainsi que son frère Guy. Nos plus sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence Monseigneur Bourget pour les merveilleux soins qu'il a reçus depuis 2014. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/

La famille vous accueillera au complexe

Blais, Gilbert& Turgeon

6100, boul. Wilfrid-Carrier

Lévis, QC

le dimanche 21 mai 2023 à compter de 9h30. Une cérémonie aura lieu à 11h à la chapelle du complexe.

Pour renseignement :

418 839-8823

www.groupegarneau.com

Membre de la Corporation

des thanatologues du Québec