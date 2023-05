BROUSSEAU, Philippe



1934 - 2023



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Philippe Brousseau, époux de feu madame Murielle Sylvain, fils de feu madame Cécile Dompierre et de feu monsieur Napoléon Brousseau. Il demeurait à Québec.

Une liturgie de la Parole sera célébrée, le vendredi 19 mai 2023 à 10 h 30 au Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du Cimetière Saint-Charles (1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec G1N 3Y6) où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (feu Guylaine Langevin), Gaétane et Judith, ainsi que ses frères et sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille aimerait remercier tout le personnel du département de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.

Pour renseignements :

Coopérative funéraire des Deux Rives

Téléphone : 418 688-2411 ou 1 888 688-2411

Télécopieur : 418 688-2414

Pour l'envoi de messages

de sympathie :

www.coopfuneraire2rives.com