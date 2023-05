GODBOUT Sœur Marie (Charlotte), O.P.

À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 mai 2023, est décédée, à la suite d'une longue maladie, sœur Marie Godbout (en religion sœur Marie de la Miséricorde), à l'âge de 85 ans et 8 mois et demi, après 63 ans et 3 mois de profession religieuse.



Elle était membre de la congrégation des Dominicaines Missionnaires Adoratrices. Née à Loretteville, Québec, elle était la fille de feu Ernest Godbout et de feu Ida Clermont.



Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Marie laisse dans le deuil sa sœur, Marie (feu Roger Miville-Deschênes) et son frère, André (Michèle Laterrière), ainsi que de nombreux neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sœur Marie rejoint dans la Maison du Père ses sœurs : Denise, Henriette (feu Gilbert Lacombe), Louise (Roger Larivée), et son frère René (Micheline Boutet).



Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices et les membres de la famille recevront les condoléances au Centre commémoratif :

Wilbrod Robert

" Une maison familiale "

738, avenue Royale

Québec (Beauport), G1E 1Z4

le jeudi 18 mai de 19 h à 21 h 30, et le vendredi 19 mai de 12 h 30 à 13 h 30.



Les funérailles seront célébrées ce même jour, 19 mai, à 14 h, en l'église Sainte-Gertrude de Beauport, 775, av. de l'Éducation, Québec, G1E 1J2. L'inhumation aura ensuite lieu au Cimetière Notre-Dame de Beauport, rue Wilbrod Robert, Québec, G1C 8A3. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe. Adresse postale : Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines, Québec (Qc), G1E 6S8. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués.



Pour renseignements :

418 661-9223

ou www.wilbrodrobert.com

(avis de décès disponible sur notre site)

Entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec