Arrêtons l'hypocrisie, McGill est un succès québécois

L’Université McGill se distingue, encore une fois, comme une des meilleures universités au monde. L’établissement montréalais se place à la 26e position du fameux palmarès Global 2000.

On dirait que cette distinction nous passe 8000 pieds par-dessus la tête. Comme si McGill n’était pas un établissement québécois, comme si McGill n’était pas un établissement montréalais.

Au cœur de notre métropole

Bien des villes et bien des pays rêveraient d’avoir un établissement de la qualité de McGill sur leur territoire. Nous, on tient ça pour acquis. Pire, il y a bon nombre de personnes qui se lèvent la nuit pour haïr ce que cette institution plus que centenaire représente.

Nous avons la chance d’avoir en plein cœur de la métropole la 26e meilleure université du monde. Nos enfants peuvent espérer y poursuivre leurs études sans que cela relève du rêve ou de l’utopie. Les frais de scolarité y sont relativement accessibles comparativement aux frais des autres établissements du même palmarès. Malgré tout, lorsqu’on parle de McGill, ce n’est pas pour exprimer notre fierté, mais plutôt pour l’ériger en symbole de l’anglicisation de notre nation.

Un succès d’ici

Toujours est-il que cette illustre institution a formé bon nombre de personnalités publiques de grande qualité : Eric Girard, actuel ministre des Finances, Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois, Joanne Liu, ex-présidente de Médecins sans frontières, etc.

McGill, c’est aussi l’alma mater de 12 lauréats de prix Nobel, de plusieurs juges de la Cour suprême et de bien des dirigeants de grandes entreprises. McGill a contribué et continue de participer à faire briller Montréal à l’international.

Qu’on le veuille ou non, McGill c’est un succès québécois, financé par le Québec et qui forme de futurs leaders. McGill n’est pas une menace à notre identité, n’est pas un obstacle au fait français au Québec et n’est pas le symbole d’une quelconque disparition de ce que nous sommes.