Bientôt du travail dans la LNH pour Mike Babcock?

L’ancien entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey (LNH) Mike Babcock pourrait reprendre du service bientôt, car les Blue Jackets de Columbus lui ont accordé une entrevue pour leur poste vacant d’entraîneur-chef.

C’est ce qu’ont indiqué diverses sources, dont le site The Athletic. Cependant, l’homme de 60 ans aurait des concurrents connus, car d’après le journaliste Mark Scheig, du site The Hockey Writers, le Québécois Pascal Vincent et le vétéran Peter Laviolette ont également rencontré la haute direction des Jackets. Ceux-ci veulent remplacer Brad Larsen, congédié le mois dernier après que Columbus eut conclu la saison 2022-2023 dans la cave de l’Association de l’Est.

Babcock a dirigé pour la dernière fois depuis la campagne 2019-2020, sa cinquième avec les Maple Leafs de Toronto. Il a aussi été à la barre des Mighty Ducks d’Anaheim durant deux ans et des Red Wings de Detroit pour 10 saisons, remportant la coupe Stanley en 2007-2008. Son bilan a été entaché par les allégations d’ex-joueurs à son égard relativement à des abus verbaux.

Pour sa part, Laviolette s‘est retrouvé aux commandes de clubs de la LNH dès 2001. Il a œuvré au sein de cinq organisations comme instructeur-chef, incluant les Capitals de Washington lors des trois dernières années. Les deux parties ont mutuellement mis fin à leur association en avril. Enfin, Vincent agit comme adjoint à Columbus depuis deux ans, après avoir détenu le poste d’entraîneur-chef du club-école des Jets de Winnipeg pour cinq saisons.