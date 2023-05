Association à la drogue: Bruno Marchand exige que les propriétaires de CHOI Radio X se dissocient des propos de Dominic Maurais

« Super insulté » par des propos prononcés mercredi en ondes par l’animateur de CHOI Radio X Dominic Maurais, le maire de Québec, Bruno Marchand, a exigé que les propriétaires de la station – RNC Media - se dissocient des déclarations dans lesquelles il a été associé à la drogue.

Mercredi matin, dans un segment de son émission matinale consacré au tramway et à l’environnement, M. Maurais a dit ceci :

« Est-ce que quelqu’un, durant la nuit, [peut] aller vérifier s'il y a un Wax Pen qui traine dans le bureau du maire? C’est une vérification. Je suis certain qu’il n’y en a pas. Je veux juste être rassuré. C’est du gros stuff là », a-t-il lancé.

L’animateur a par ailleurs qualifié le maire de « gourou » et de « Raël Marchand » qui « n’est pas connecté sur la terre » et qui vit « dans son utopie ».

« Elle est où la limite? »

En entrevue avec le Journal, M. Marchand a vivement réagi en se disant « super insulté » d’avoir été associé à la drogue.

« Comment CHOI FM fait pour tolérer cette situation-là? Comment CHOI FM tolère que son animateur dise n’importe quoi et dise des faussetés? Ça s’appelle mentir et donner de la fausse information. Elle est où la limite? Où CHOI FM va placer la limite? La désinformation s’arrête où? », a laissé tomber le maire, le visage fermé.

Affirmant que Dominic Maurais « a un agenda politique en lien avec le tramway » et que l’animateur « essaye de décrédibiliser le porteur [du mégaprojet] », Bruno Marchand n’a pas exclu de porter plainte devant les tribunaux.

« Il n’y a rien qui est exclu parce qu’eux-autres n’excluent rien. Ils sont capables de dire n’importe quoi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. CHOI doit endosser ou refuser d’endosser, mais CHOI a une position à prendre », a-t-il déclaré.

Faire le ménage

M. Marchand s’est également demandé « pourquoi CHOI FM est si prompt à essayer de savoir qui se cache derrière [le site] ‘Sortons les radios-poubelles’, mais pas capable de faire le ménage dans ses propres rangs? Pas capable d’assumer ses responsabilités et de dire qu’on ne peut pas dire n’importe quoi. On ne peut pas dire des faussetés et passer notre temps à s’excuser parce qu’on dit un paquet d’âneries ».

En septembre dernier, le même animateur, Dominic Maurais, a dû présenter ses excuses au maire de Québec après avoir tracé un lien douteux, sur sa page Facebook, entre le curé qui l’a agressé dans son enfance et M. Marchand.

« Une interprétation » du maire, selon la radio

Mercredi en fin d’après-midi, Philippe Lefebvre, vice-président de RNC Media et directeur général de CHOI 98,1 Radio X, a catégoriquement nié que son animateur ait fait un quelconque lien entre le maire Marchand et la drogue.

« Il y a une interprétation qui est faite de la part le maire et qui n’est pas du tout dans les intentions quand on écoute l’extrait. C’est une expression au même niveau que si on disait de quelqu’un qu’il en a fumé du bon. Ça ne veut pas dire qu’on dit que la personne prend de la drogue », a-t-il insisté.

Selon lui, « C’est une façon de qualifier des propos qui peuvent être plus ‘flyés’. Quand on écoute l’intégralité et le ton, de façon objective et honnête, on comprend bien. Le maire lui-même comprend très bien la nature du propos. Dominic ne dit jamais que le maire prend de la drogue ».

Qu’est-ce qu’un Wax Pen?

- Une sorte de vapoteuse contenant un concentré liquide de cannabis.

- Véritable fléau dans les écoles au Québec depuis des années.

- La consommation du cannabis par vapotage est illégale au Québec. La Société québécoise du cannabis (SQDC) ne vend d’ailleurs pas ce genre de produit.

- Peut causer des symptômes de maladie pulmonaire comme de la toux, un essoufflement ou une douleur thoracique, selon la Santé publique.