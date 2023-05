Connor Hellebuyck va-t-il être échangé par les Jets?

Les Jets de Winnipeg ont vécu l’affront d’une élimination rapide au premier tour et la qualification en séries fut compliquée, et en raison des négociations importantes qui s’annoncent avec certains joueurs-clés d’ici l’été 2024, des changements sont attendus durant la saison morte.

Le cas du Québécois Pierre-Luc Dubois est bien connu : l’attaquant pourra tester l’autonomie complète l’an prochain et il doit signer un contrat pour la saison à venir. Toutefois, les attaquants Mark Scheifele et Blake Wheeler, tout comme les défenseurs Brenden Dillon et Dylan DeMelo, risquent de devenir libres comme l’air s’ils ne s’entendent pas avec les Jets d’ici l’ouverture du marché en 2024. Et il y a le gardien Connor Hellebuyck, qui se trouve dans une situation similaire. Il complétera un pacte de six ans et de 37 millions $ lors du calendrier régulier suivant.

Aussi, son talent, son âge - il aura 30 ans vendredi - et ses possibles exigences salariales, combinés aux contraintes touchant les Jets, constituent des incitatifs à une transaction aux yeux d’observateurs. C’est le cas du chroniqueur du quotidien «New York Post» Larry Brooks, qui croit que le gagnant d’un trophée Vézina en carrière suscitera l’intérêt de quelques formations précises si Winnipeg le rend disponible.

«Vraisemblablement, il y aura un gardien disponible, car Connor Hellebyuck est à une année de l’autonomie sans compensation et ne signera sûrement pas une prolongation de contrat après sept saisons chez les Jets. Il y aurait une montée des enchères : sans directeur général, les Penguins de Pittsburgh seraient intéressés. Les Sénateurs d’Ottawa jetteraient un coup d’œil et les Kings de Los Angeles pourraient tenter le coup avec le finaliste au Vézina dont le salaire comptera pour 6,2 millions $ sur la masse, ce qui risque d’en éloigner certains», a-t-il rédigé.

Les Devils

Sauf que l’équipe suivante sera à surveiller si Hellebuyck, qui a conservé un taux d’efficacité de ,920 et signé 37 gains en 2022-2023, doit boucler ses valises.

«D’après moi, le mandat du DG Tom Fitzgerald au New Jersey est de tout essayer pour faire passer les Devils d’aspirants à champions. Pour cela, il s’agit de mettre la main sur un gardien de concession, a-t-il dit. Le New Jersey pourrait commencer en offrant Jesper Bratt [...] qui doit recevoir une offre qualificative de 5,45 millions $ et qui a livré la performance la plus décevante du club en séries.»

Brooks a également mentionné que les Devils sont fragiles devant le filet, surtout à cause des insuccès de Vitek Vanecek en éliminatoires. De plus, Mackenzie Blackwood pourrait être une monnaie d’échange dans un possible troc avec les Jets.