THERRIEN, S. Réjeanne CND



1946 - 2023



Au domaine Mahonia à Québec, le 6 mai 2023, à l'âge de 76 ans, dont 55 ans 8 mois de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée soeur Réjeanne Therrien. Elle était la fille de feu monsieur Valère Therrien et de feu madame Rose Bourgault, de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Réjeanne laisse dans le deuil ses soeurs : Monique (Jacques Roger), Francine (Michel Couture) et Agathe (Gaétan Lévesque); ses frères : Raymond (Yolande Brousseau) et Richard (Louise Savoie); ainsi que des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces. Le service religieux sera célébré le vendredi 19 mai à 14h en l'Église Saint-Thomas d'Aquin, 2125 rue Louis-Jolliet, Québec. Les soeurs de la CND, les parents et ami(e)s recevront les condoléances à compter de 13h. Les religieuses remercient sincèrement les prêtres ayant desservis au Domaine Mahonia pour leur assiduité à offrir l'Eucharistie quotidienne. Notre reconnaissance va également au personnel des services auxiliaires ainsi qu'au personnel soignant pour les bons soins prodigués avec respect et tendresse.

