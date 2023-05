Décès de Frédéric Bastien: les nationalistes sont en deuil

La mort du chroniqueur et ex-candidat à la chefferie du Parti québécois a provoqué la consternation chez les nationalistes québécois. De l’avis de plusieurs, son livre La bataille de Londres est un ouvrage très important dans le débat politique canadien.

«J’aimerais offrir toutes mes condoléances à la famille et aux amis de M. Frédéric Bastien. C’était un amoureux du Québec et de son histoire. Quelle tristesse», a écrit le premier ministre, François Legault, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

M. Bastien est décédé mardi à l’âge de 53 ans, laissant dans le deuil sa conjointe et ses trois enfants.

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, qui a été l’adversaire de M. Bastien lors de la course à la chefferie du parti en 2020, a quant à lui souligné l’engagement du chroniqueur pour le Québec.

«J’ai eu le regret d’apprendre le décès de Frédéric Bastien [...]. Frédéric était un militant de toujours, qui a donné une grande partie de sa vie à la cause du Québec», a-t-il exprimé sur Twitter.

Selon l’ancien chef du PQ, Jean-François Lisée, Frédéric Bastien «mettait son intense énergie et son intelligence au service du Québec qu’il aimait passionnément». «Il ne faisait que commencer, a-t-il écrit sur Twitter. Pour la suite, il doit nous servir d’inspiration.»

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a quant à lui reçu la nouvelle avec consternation. «Je connais Frédéric depuis plus de 30 ans. On avait le même âge, des intérêts similaires, des amis communs et fréquentions les mêmes milieux. Un adversaire politique, pas idéologique. Un bon nationaliste de droite», a-t-il écrit, lui aussi sur les réseaux sociaux.

La bataille de Londres

En 2013, Frédéric Bastien a créé une onde de choc dans le débat politique canadien avec la publication de son livre, La bataille de Londres. Dans la préparation de cet ouvrage, M. Bastien avait eu accès à des archives inédites, en faisant des demandes d’accès à l’information en Grande-Bretagne.

«On n’avait jamais vu ça, un livre d’histoire qui déclenche une telle tempête. L’Assemblée nationale avait adopté une motion unanime pour que l’État fédéral rende publics tous les documents en lien avec le rapatriement de la constitution, et la Cour suprême s’était penchée sur le dossier», explique l’historien Éric Bédard, qui connaissait bien M. Bastien.

«Il a travaillé presque sept ans sur ce livre, tout seul, sans aucune aide institutionnelle et presque sans bourse, et malgré tout ça, il a fait un livre marquant», ajoute-t-il.

«C’est un livre profondément original», renchérit le professeur de droit constitutionnel Patrick Taillon.

«Il avait eu la finesse d’esprit d’analyser le rapatriement du point de vue de Londres, qui était alors le seul organe qui pouvait modifier notre constitution. Ça sortait du petit ronron quotidien des experts des deux solitudes, en prenant la question à partir d’une certaine distance», ajoute M. Taillon.

Les faits saillants de La bataille de Londres

- Bastien analyse le rapatriement de la constitution canadienne, à partir d’archives britanniques.

- Dans sa recherche, il a découvert qu’une règle fondamentale de la démocratie, la séparation entre le pouvoir politique et les tribunaux, a été violée.

- La Bataille de Londres montre qu’il y a eu des relations troubles entre des juges de la Cour suprême, des politiciens canadiens et des représentants britanniques.