Déclaration controversée au conseil municipal de Val-d'Or: l’UMQ dénonce «l’attitude provocatrice» de Pierre Dufour

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé le comportement incendiaire du député caquiste Pierre Dufour dans une réunion du conseil municipal de Val-d’Or lundi dernier.

«Dans un contexte où le gouvernement du Québec fait la promotion du respect envers les élues et élus municipaux, le président de l’UMQ dénonce (...) l’attitude provocatrice du député Pierre Dufour lors de la séance du conseil de Val-D’Or lundi», a écrit l’organisation dans un message publié sur les réseaux sociaux, mercredi.

Présent à la séance du conseil, l’ex-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a dit que la municipalité a abandonné les policiers après la diffusion d’un reportage de l’émission Enquêtes, à Radio-Canada, en 2015.

Dans le reportage en question, les journalistes Josée Dupuis et Emmanuel Marchand ont démontré à l’aide de nombreux exemples et de témoignages que la police était une menace pour les femmes autochtones de Val-D’Or.

Mais selon M. Dufour, il s’agit d’une «émission bourrée de menteries», qui a fait en sorte que l’administration de la mairesse Céline Brindamour est contrainte de travailler «avec un tas de merde» depuis son entrée en poste.

Puis, le député caquiste a fait valoir que le reportage de Radio-Canada a créé une cassure entre les policiers et la municipalité, avant de s’en prendre aux conclusions de la Commission Viens sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

Itinérance

Et alors que les problèmes d’itinérance préoccupent la population de Val-d’Or, au point que la mairesse Brindamour estime que le gouvernement doit venir en aide à la municipalité, Pierre Dufour a fait valoir que ce n’est pas au gouvernement d’intervenir «pour l’ensemble des problématiques d’agressions qui existent au Québec.»

«Le gouvernement est là pour donner des coups de main financiers et si possible, peut-être créer un programme», a-t-il argumenté lundi.

«C'est comme si tu dis, on n'a plus les moyens, mettez-nous en tutelle, le gouvernement va nous gérer», a-t-il ajouté.

En réaction à ces propos, le préseident de l’UMQ, Martin Damphousse, a donné son appui à la mairesse de Val-d’Or dans sa «recherche de solutions dans le dossier de l’itinérance, malgré le désengagement de l’État dans ce dossier prioritaire».

Mépris

«Complètement choquée» par les propos de Pierre Dufour, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a fait valoir que le député caquiste doit «retirer ses propos et présenter des excuses».

«En tant que député d’Abitibi-Est, M. Dufour doit représenter tous les citoyens et citoyennes de la région. Qu’il le veuille ou non, ça inclut les autochtones, les femmes victimes de violence et les itinérants. Avoir autant de mépris pour certains groupes de citoyens, c’est indigne de sa fonction», a-t-elle exprimé dans une déclaration écrite transmise aux médias.