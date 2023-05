Des Coyotes en Arizona et des clowns cocus à Québec

Vous vous souvenez quand on était jeune et que l’on criait à notre maman de nous regarder sauter dans la piscine, mais qu’elle s’en fichait en nous disant «bravo».

Je suis peut-être bizarre, mais je me sens comme exactement comme ça avec les Coyotes.

On est là, à Québec, comme des clowns, en ayant l’air de dire: «Garyyyyy, Garyyyyy, regarde Gary! Je suis capable de faire une roue latérale! Garyyyy, regarde, regarde, je descends la glissade! Garyyyy, regarde, on a rempli notre aréna de la LNH avec du hockey junior!»

Et Gary nous dit «bravo», mais dans le fond, on voit tous qu’il n’en a rien à cirer de tout ça.

Comme fier résident de Québec, je me fais souvent dire d’en revenir de ne pas avoir de club. Que notre ville constitue un petit marché, une petite crotte de nez, qui ne mérite même plus d’être dans les discussions entourant un retour de LNH.

C’est devenu un «running gag» partout au Québec. «Allez-vous nous lâcher avec les Nordiques?»

On nous disait à quel point c’était gênant d’avoir un amphithéâtre neuf et vide, du gaspillage.

(Sur ce point, d’ailleurs, on entend moins de critiques. Peut-être parce que les gens de Québec peuvent enfin voir des spectacles dans un aréna qui a du bon sens et peut-être aussi parce qu’à 370 M$, le Centre Vidéotron est plutôt une aubaine quand on regarde les autres arénas construits au double et même au triple de ce coût depuis).

Il faudrait être gêné?

C’est quasiment rendu mal vu, socialement, d’espérer le retour d’un club à Québec. Faut garder ça pour nous.

Ça vient beaucoup de Montréal, ce narratif. Les Montréalais aiment nous rappeler qu’on n’a aucune chance et qu’il faut qu’on se rentre ça dans notre tête de villageois.

Comme si on ne pouvait pas comprendre.

Comme si à Québec, on devrait accepter notre sort sans se plaindre, en la fermant et en acceptant qu’on est une crotte de nez pour la LNH.

On a perdu notre club. Il a gagné la Coupe Stanley l’année suivante. Trois nouvelles villes ont eu une équipe. On est cocu pas à peu près.

Et on devrait se réjouir pour les autres en acceptant qu’on n’a pas ce qu’il faut, alors que c’est faux.

Bon, j’ai l’air d’un frustré de Québec qui ne comprend pas que la LNH est une «business» et que ça ne marche pas au mérite avoir une équipe.

Je sais tout ça. Et je sais bien que Gary Bettman est gestionnaire fantastique, une machine. Son bilan est incroyable.

Et non, ça ne marche pas au mérite. C’est clair, on le voit bien que tout le monde s’en fiche du marché de Québec qui remplit son aréna pour le Tournoi pee-wee et les Remparts. On est juste mignon.

Je sais très bien que la prochaine ville à avoir son club sera Houston.

Accepter notre sort de cocu

Ce qui me dérange, c’est que tout ça soit rendu tout à fait normal que l’on accepte à Québec, d’être petits.

Il ne faut plus se faire d’illusions, on croyait que d’être un marché qui adore le hockey allait nous aider. Mais la LNH s’en fiche éperdument.

On est déjà conquis par le hockey, c’est ça notre problème. Alors qu’on mange de la... bouette et qu’on soit content pour les autres.

On s’est fait entuber. On y a cru pour rien. Je comprends qu’on veuille tourner la page. Et ça ne change sûrement rien de chialer.

Néanmoins, on a le droit de ne pas se mettre à croire qu’on est trop petits et qu’on ne mérite pas une équipe. Parce que c’est faux.