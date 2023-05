BRISSETTE, Céline



1942 - 2023



À l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 11 avril 2023 , est décédée dame Céline Brissette, fille de feu Marie Carrière et J.A Brissette. Elle demeurait à Québec. Céline était la soeur de feu Yolande Brissette, Louise, Pierre, Denis et Roch André. Elle laisse dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, tante Françoise, ainsi que des cousins, cousines et sans oublier ses bons et nombreux vrais amis. Les funérailles seront célébrées au 1110, rg de la Montagne, St-Anselme, le 21 mai à 13h30 et les membres de la famille vous accueilleront à partir de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme des Enfants d'Amour. Sincères remerciements au personnel de l'Institut Universitaire de Québec.

