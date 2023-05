Elon Musk, Tucker Carlson et l’extrême droite: on ne se cache plus

Ce n’est pas d’hier que la société américaine est secouée par des vents contraires. Nous avons plus récemment assisté à la croissance du mouvement woke, mais aussi au retour en force d’une extrême droite qui fait des ravages un peu partout en occident.

Si je suis régulièrement contrarié par la culture du bannissement de certains adeptes du wokisme, la présence dans l’espace public d’un nombre croissant de nationalistes blancs me trouble. Je croyais à tort que l’histoire les avait rangés parmi les infréquentables.

Les Blancs dans la mire des politiciens et des médias

L’évolution récente du Parti républicain est troublante. Il suffit de jeter un œil à la liste des invités des récents regroupements de conservateurs influents pour le constater. Je le faisais ici.

Bien des électeurs blancs, principalement dans les zones rurales, se sentent menacés. D’ici quelques années, les Blancs seront minoritaires au pays.

Plusieurs de ces électeurs croient que leur pays leur échappe, qu’on ne les écoute plus et que la montée des minorités et des wokes les condamne à devenir des citoyens de deuxième ordre. S’ils ne se tournent par tous vers les populistes et les démagogues, leur nombre est suffisant pour faire peur.

Peu d’animateurs vedettes exploitent aussi habilement inquiétude et colère que Tucker Carlson. Viré par Fox News dans la foulée de révélations troublantes, ce dernier effectue déjà un spectaculaire retour.

Accueilli chaleureusement par Elon Musk, c’est désormais sur Twitter qu’il déversera son fiel et partagera ses thèses complotistes. Musk et Carlson se présentent en chevalier de la liberté d’expression, ignorant volontairement que cette liberté s’accompagne de balises et de responsabilités.

Plus que des chasseurs de wokes

S’il est de notoriété publique que Carlson était le porte-voix de l’extrême droite dans les grands médias, l’autre membre du duo de choc a longtemps entretenu un certain flou autour de ses convictions.

Lorsque Musk s’est porté acquéreur de Twitter, il a laissé entendre qu’il le faisait pour ramener un certain équilibre dans les discussions. Pourfendeur de wokes au point de se comporter comme un troll, il a assuré défendre le centre en politique.

Je veux bien que les actions d’extrémisme de gauche aient entraîné un déplacement de ce qui est désormais considéré comme le centre, mais Musk ne s’y trouve plus depuis longtemps. Qu’il l’admette ou non, il fait constamment le jeu de l’extrême droite.

L’annonce de l’arrivée de Carlson n’est que la plus récente, et la plus spectaculaire, manifestation de son penchant pour les extrémistes de droite.

Lorsqu’il encourage la désinformation sur les minorités, qu’il laisse le recours au «mot en n» exploser sur sa plateforme, qu’il véhicule de la désinformation sur les tueries aux États-Unis ou qu’il redonne la parole à ceux qui ont enfreint les limites de la liberté d’expression, chaque fois Musk trahit un peu plus ses allégeances.

Le mariage entre Musk et Carlson n’augure rien de bon.