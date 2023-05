États-Unis: un enfant blesse un bambin avec une arme à feu

Un bambin a été blessé mardi au Texas après que son grand frère lui ait tiré dessus accidentellement.

«[Selon les premières informations], un enfant d’âge préscolaire (environ 4 ans) a trouvé un pistolet non sécurisé à la maison et a accidentellement tiré sur un bambin d’un an», a indiqué le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez, dans une publication Facebook.

Blessé à la jambe, le bambin a rapidement été opéré et se remet de ses blessures, a rapporté CBS News mercredi. Heureusement, elles ne mettraient pas la vie de l’enfant en danger, a ajouté le shérif Gonzalez précisant que des enquêteurs devaient se rendre pour analyser la scène et comprendre pourquoi le jeune avait accès à l’arme.

Rappelons que les États-Unis font face à un véritable fléau lié aux armes à feu. En effet, outre la violence armée, chaque année des centaines d’enfants se blessent ou blessent d’autres personnes par accident avec des pistolets.

Selon les données les plus récentes de l’organisme «Everytown for Gun Safety», en date du 6 mai, on dénombrait 113 incidents du genre à travers les États-Unis, faisant ainsi 47 morts et 68 blessés.