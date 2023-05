LABBÉ, Élizabeth Bellavance



Au CHSLD de Beauceville, le 30 avril 2023, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédée dame Élizabeth Bellavance, épouse de feu Gérard Labbé, fille de feu Hercule Bellavance et de feu Félicienne Cadoret. Elle demeurait à Saint-Odilon. Elle laisse dans le deuil son fils : Albéric (Lise Boily) et ses petits-enfants : Steven et Vincent. Elle était la sœur de feu Nicolas et Rose-Anges (feu Fernand Veilleux). Elle était la belle-sœur de feu Roland, feu Jacqueline (feu Jean-Denis Grondin), feu Marguerite (feu Lamar William), feu Paul-Eugène, feu Rosaire, feu Yvette, feu Julien, feu Jean-Louis (Léona Lajoie), Thérèse (feu Jacques Massé), Albert, Cécile, feu Claire (feu Rolland Dagenais) et Nicole (feu Nelson Hurley). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi, le 18 mai de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 8 h 30. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Communauté de Saint-Odilon) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/