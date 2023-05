Gouverneur général: pas aux contribuables de payer les vêtements

OTTAWA – Ce n’est pas aux payeurs de taxes de payer pour habiller les gouverneurs généraux, plaide la Fédération canadienne des contribuables.

On a appris mardi que Mary Simon et Julie Payette se sont faites rembourser près de 100 000 $ en frais d’habillement depuis 2017, de t-shirts à 20$ à des robes et tenues sur mesure allant jusqu’à 3000 $.

«La gouverneure générale du Canada perçoit déjà un salaire de 342 100 $ par an, elle a amplement les moyens de payer pour ses propres vêtements», a déclaré Franco Terrazzano, directeur fédéral de la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

Photo courtoisie

L’affaire a rebondi devant la Chambre des communes, mercredi.

«Les gouverneurs généraux ont le droit de se vêtir comme bon leur semble. Mais tant que c’est un poste salarié, pourquoi ils ne paieraient pas leur linge comme tout le monde?», a questionné la député bloquiste Julie Vignola.

Sans répondre à la question, le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez a répliqué «on sait très bien que beaucoup de Canadiens en ce moment ont de la misère à joindre les deux bouts et les gens s’attendent à ce que l’on gère leur argent publiquement et ça inclus évidemment les députés, les sénateurs, le gouvernement et la gouverneure générale».

«Les gouverneurs généraux doivent porter des vêtements spécifiques et adhérer à des protocoles vestimentaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions publiques, cérémonielles et d'État», a justifié le bureau de Mary Simon mardi.

Mais la FCC réclame que le gouvernement Trudeau passe à l’action en mettant tout simplement fin à la politique qui permet aux gouverneurs généraux de facturer leurs achats de vêtements aux contribuables.

Ceci, dit M. Terrazzano, permettrait de «mettre un frein aux dépenses incontrôlables de la gouverneure générale».

Depuis 2021, un gouverneur général est autorisé à dépenser jusqu'à 130 000 $ en vêtements au cours de son mandat de cinq ans, soit jusqu’à 60 000$ la première année, 30 000$ la seconde, 20 000$ la troisième, 10 000$ la quatrième, et 10 000$ la cinquième et dernière année.

La note a été diminuée en 2021, puisqu’au auparavant, les gouverneurs généraux pouvaient se faire rembourser 35% plus en frais d’habillement.

En parallèle, le salaire du représentant de la monarchie a grimpé d’environ 40 000 dollars de plus qu'avant le début de la pandémie de COVID-19.