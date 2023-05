La Société d’histoire de Charlesbourg vous invite, dans le contexte de son 40e anniversaire de fondation, à la conférence de Jean Breton et au lancement de son livre Histoire des tramways de la région de Québec. Cette présentation gratuite a lieu ce soir à 19 h à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, 7950, 1re Avenue, à Québec. L’auteur, membre de la Société, tiendra une séance de signatures à compter de 18 h. Des exemplaires y seront en vente au coût de 35 $. Dans cet ouvrage, M. Breton rassemble des photographies et des éléments iconographiques qui rappellent l’âge d’or des tramways dans la région et qui sont de très bons témoins de ce que Québec, la Côte-de-Beaupré et Lévis étaient aux XIXe et XXe siècles. Le livre présente les tramways de jour comme de nuit, en été comme en hiver. Il est également possible de se procurer le volume sur le site histoireautobusquebec.com.

La femme au grand cœur

Photo fournie par Andréane Gosselin

Bonne fête à Andrée Houle (photo), native de Grand-Mère, mais qui demeure maintenant à Lévis, qui célèbre aujourd’hui son anniversaire de naissance. Andrée change de dizaine aujourd’hui pour la 6e fois. Retraitée de la direction d’Hydro-Québec depuis 2016, après une carrière de 31 ans, Andrée est, selon son entourage une femme qui a su mettre du bonheur sur le chemin de plusieurs personnes. Sa fille, Andréane, ne tarit pas d’éloges : sa mère est dévouée, généreuse, impliquée, travaillante et a un très grand cœur, toujours présente et disponible pour sa famille, prête à donner un coup de main en tout temps. Mariée depuis maintenant 23 ans avec son Conrad, mère d’une fille et grand-maman d’un petit garçon, Matéo Maravilla, Andrée a aussi tous les talents lorsque vient le temps de sortir la machine à coudre. Elle est une couturière hors pair. Vous devriez voir les costumes de danse qu’elle confectionne ! Bonne fête, Andrée !

Jeune diplômée

Photo fournie par Martine Doyon

Dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables de l’Université Laval, Léa Clermont-Dion (photo) est la troisième lauréate du prix Jeune diplômé 2023. Détentrice d’une maîtrise et d’un doctorat en science politique de l’Université Laval, elle œuvre à la prévention des cyberviolences et au respect des rapports égalitaires. Dans la lignée de ses travaux de recherche et de son implication dans la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, elle a notamment coréalisé un long métrage documentaire sur la recrudescence des discours misogynes et violents ainsi qu’une série documentaire sur le parcours judiciaire vécu par les victimes d’agressions sexuelles. De plus, elle a mis sur pied bénévolement une campagne de sensibilisation, où elle rencontre notamment des jeunes dans les écoles afin de les conscientiser aux enjeux des cyberviolences et de la haine sur les médias sociaux. Elle a également reçu un certificat d’excellence de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval à titre de finaliste dans la catégorie « Meilleur dossier de doctorat avec thèse ».

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Steve Barakatt (photo), pianiste, compositeur et producteur de réputation internationale, natif de Québec, qui vient de terminer une série de quatre spectacles en Espagne avec son Tour du Monde en Néoréalité qui se poursuivra à l’automne avec un arrêt au Portugal, 50 ans... Yvon Godbout, ex-chef cuisinier du restaurant La Fenouillière de l’arrondissement Sainte-Foy... Tessa Virtue, patineuse artistique canadienne, 34 ans... Tony Parker, ex-joueur de la NBA (San Antonio Spurs et Charlotte Hornets), 41 ans... Jordan Knight, chanteur américain, New Kids on the Block, 53 ans... Sugar Ray Leonard, boxeur américain, 67 ans... Pierre Flynn, auteur-compositeur-interprète, 69 ans.

Disparus

Photo fournie par la Chambre des communes

Le 17 mai 2022 : Robert Bertrand (photo), 69 ans, député du Parti libéral du Canada dans la circonscription fédérale de Pontiac--Gatineau-Labelle de 1993 à 2004. Il fut aussi secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale de 1998 à 2000... 2021 : Jean-Robert Faucher, 66 ans, ex-journaliste à la télévision de Radio--Canada à Québec... 2020 : Monique Mercure 89 ans, comédienne québécoise... 2017 : Chris Cornell, 52 ans, nom mythique de la scène rock des années 1990 avec le groupe Soundgarden... 2015 : Chinx, 31 ans, rappeur américain... 2014 : Pierre Bachelet, 88 ans, homme politique français... 2014 : Anna Pollatou, 30 ans, gymnaste grecque, médaillée de bronze aux Jeux olympiques d’été de 2000... 2013 : Elijah Harper, 64 ans, homme politique autochtone canadien et chef de tribu... 2012 : Donna Summer, 63 ans, chanteuse disco américaine... 2011 : Harmon Killebrew, 74 ans, joueur américain des ligues majeures de baseball... 2009 : Marcel Robidas, 85 ans, homme politique québécois... 2004 : Tony Randall, 84 ans, Félix dans la série Oscar et Félix... 1995 : Hector « Toe » Blake, 82 ans, une légende du hockey... 1992 : Lawrence Welk, 89 ans, chef d’orchestre.