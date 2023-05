«Jeanne du Barry» : le film mettant en vedette Johnny Depp divise la critique au Festival de Cannes

Après les fleurs, le pot.... Acclamé par ses fans sur le tapis rouge du Festival de Cannes mardi soir, Johnny Depp a reçu un accueil beaucoup plus mitigé dans la presse française et internationale pour sa performance dans le film Jeanne du Barry.

• À lire aussi: Johnny Depp riposte et qualifie de «fiction horrible» ce qui s’est dit sur lui

• À lire aussi: Accolades et autographes pour Johnny Depp, de retour à Cannes

Décrit tantôt comme «un biopic ronflant», tantôt comme «une énorme entreprise de cabotinage», le drame historique Jeanne du Barry n’a pas fait l’unanimité auprès des critiques qui ont vu le film sur la Croisette, mardi.

Le nouveau long métrage de l’actrice et réalisatrice française Maïwenn, dans lequel Johnny Depp se glisse dans la peau du roi Louis XV, a bien eu droit à quelques commentaires favorables ici et là. Mais de façon générale, les premières réactions s’avèrent plutôt négatives.

Certains critiques n’ont pas été tendres à l’endroit de Depp qui effectue, rappelons-le, son grand retour au cinéma, après la saga judiciaire qui l’a opposé à son ex-épouse Amber Heard pour des accusations de violences conjugales.

Le journal Libération n’y va pas avec le dos de la cuillère, décrivant l’acteur de 59 ans comme «une épave ricaine au bout du rouleau», «articulant ses répliques comme chez l’orthophoniste».

Le journal britannique The Telegraph abonde dans le même sens en soulignant avec humour que «Depp est peut-être l’acteur le moins approprié – après Hulk Hogan – pour incarner un monarque d’Ancien Régime».

Jeu désincarné

Dévastatrice, la critique du magazine Les Inrockuptibles soulève quant à elle le jeu désincarné de Depp:

«L’élément de décor le plus dispendieux s’avère être Johnny Depp grimé en Louis XV, clou du spectacle décevant, jetlagué en plein cinéma français – si le film a une référence, ce serait davantage Lost in translation que Marie-Antoinette. On a rarement vu l’acteur si absent de lui-même, comme resté mentalement dans sa loge», peut-on y lire.

L’actrice et réalisatrice Maïwenn passe aussi au tordeur. Pour le site spécialisé Écran large, «Jeanne du Barry est à la fois un biopic ronflant et un ego-trip embarrassant de son actrice et réalisatrice Maïwenn», ajoutant que le film a fait «beaucoup de bruit pour pas grand-chose, si ce n’est de la médiocrité cinématographique et intellectuelle».

À l’opposé, certains médias ont été séduits par la nouvelle proposition cinématographique de Maïwenn. Le Figaro estime que Jeanne du Barry «comble les espoirs» tandis que Le Parisien affirme que Maïwenn a réussi « un film classique mais très contemporain et totalement habité».