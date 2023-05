Lane Hutson marque un superbe but avec les États-Unis contre l’Autriche au Championnat du monde

Lane Hutson a un flair offensif indéniable. Le choix de deuxième tour du Canadien au repêchage de 2022 en a encore une fois fait la démonstration sous les couleurs de l’équipe américaine au Championnat du monde de hockey.

• À lire aussi: Le défenseur Lane Hutson, la prochaine star du Canadien?: «J’entends souvent des noms pour des comparaisons...»

Hutson a marqué le troisième but des Américains contre l’Autriche, mercredi, au Nokia Arena de Tempere en Autriche.

Le petit défenseur a saisi la rondelle dans son propre territoire pour ensuite déjouer un premier rival en sortie de zone et poursuivre son chemin vers le filet adverse. Même s’il se retrouvait dans une situation à un contre quatre, il a trouvé une façon d’atteindre le filet advese. Il s’est faufilé entre deux joueurs de l’Autriche avant de déjouer le gardien Bernhard Starkbaum d’un petit tir du revers entre les jambières.

C’était du grand art ce but.

Un peu de magie pour Lane Hutson. https://t.co/v1ETWvPEuS — J-F Chaumont (@JFChaumontJDM) May 17, 2023

Hutson a obtenu un but et une passe dans ce gain de 4 à 1 des États-Unis contre l’Autriche. Depuis le début du tournoi, le défenseur des Terriers de Boston University a maintenant quatre points (1 but, 3 passes) en quatre rencontres.

Les États-Unis ont gagné leurs quatre premiers matchs à ce tournoi qui se déroule à Tempere en Finlande et à Riga en Lettonie.

Sean Farrell, un autre bel espoir du CH, a inscrit une passe contre les Autrichiens en participant au dernier but des siens dans un filet désert. L’ancien de l’Université Harvard a un but et une passe en quatre matchs.