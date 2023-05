L’Arche de Noé en papier de Claude Lafortune débarque enfin à Montréal

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Un paon, dont la queue empanachée a réclamé à elle seule des semaines de travail et des milliers de coups de ciseaux, une rigolote mouffette en train de se soulager de son liquide puant et un splendide renard roux: les nostalgiques de l’émission L’Évangile en papier seront heureux de pouvoir bientôt admirer les sculptures originales de feu l’artiste Claude Lafortune.

Heureusement qu’il y aura un cordage pour tenir le public à distance des œuvres!

La tentation de vérifier si vraiment tout ce que l’on voit est en papier devient très forte devant certains personnages notamment quand M. Lafortune utilise le papier pour imiter des tissus ou du cuir avec un réalisme ahurissant.

Tandis que les muséologues disposaient les pièces dans la salle principale, lors de ma visite, j’ai eu moi-même du mal à me retenir de toucher...

«On dirait vraiment du tissu, n’est-ce pas? Eh non, Claude a fait en travaillant le papier de manière à imiter des textiles pour faire les vêtements», explique Jean-François Royal, le directeur général du musée attenant à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours dans le Vieux-Montréal (là où se trouve la dépouille de sainte Marguerite Bourgeoys).

Les plumes des oiseaux semblent vraies: mais c’est du papier, chaque petit poil est une microlanguette de papier...

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Artiste bien-aimé

Connu et bien aimé pour les émissions de télévision pour enfants L’Évangile en papier et Parcelles de soleil du milieu des années 1970 jusque vers l’an 2000, Claude Lafortune est mort des suites de la COVID-19 il y a trois ans.

«La création des personnages de L’Arche a exigé plus de deux ans de travail», se souvient M. Royal qui a lui-même commandé cette exposition présentée dans un musée de Nicolet où il travaillait alors en 2017.

«Ça me fait plaisir de la faire enfin arriver dans la métropole et je suis sûr que de nombreuses familles viendront la voir.»

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Un zoo dans un bateau

«Claude avait envie de travailler à sculpter des animaux de papier et il était très associé à la Bible, alors le thème de l’Arche s’est imposé»,

Ces œuvres ne datent donc pas de l’époque télé... dont il ne reste à peu près rien.

«Claude disait souvent qu’il ne voulait pas que son œuvre lui survive et, pour ses émissions, avec un petit budget et l’obligation d’aller vite, il reprenait des morceaux de personnages pour en faire de nouveaux, alors il défaisait beaucoup de pièces au fur et à mesure», explique M. Royal.

L’Arche de Noé est arrivée à Montréal dans quatre grandes caisses et ses pièces ont désormais droit à la délicatesse scrupuleuse dont elles sont dignes.

«Il utilisait du papier construction haut de gamme japonais, alors ses œuvres vont demeurer belles longtemps, si on en prend soin.»

Claude Lafortune ne se souciait peut-être pas que son œuvre de papier lui survive; mais moi, si!

L''Arche sera exposée pour la première fois à Montréal à partir du 25 mai au Lieu historique Marguerite-Bourgeoys.

Info: margueritebourgeoys.org

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI