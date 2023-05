Le droit à la prestation de décès

Notre père est décédé il y a six mois. Comme notre mère est dans un état mental peu propice à prendre des décisions, parmi les quatre enfants de la famille, c’est moi qui fus chargée d’organiser les funérailles et l’enterrement de ce dernier. Même si j’ai fait ça simplement, ça m’a quand même coûté quelques milliers de dollars. Mes frères et sœurs qui m’avaient tous promis de participer aux frais ne veulent plus rien savoir de ça maintenant que j’ai assumé le tout. Ils ont pour prétexte que je gagne plus qu’eux et que c’est à moi que revient l’odieux de payer pour eux.

J’aurais dû me douter que ça finirait comme ça, mais je me suis juré qu’ils ne l’emporteraient pas en paradis. Une amie me dit que puisque j’ai payé, c’est moi qui ai droit à la prestation en cas de décès payée par le gouvernement. Est-ce vrai ?

Victime malgré elle

Pour pouvoir bénéficier de la prestation de décès, la personne disparue doit avoir suffisamment cotisé au Régime des rentes du Québec. Pour obtenir la prestation de décès, la personne qui a payé les frais funéraires, vous en l’occurrence, devez présenter une demande à Retraite Québec avec les preuves de paiement. Le montant maximal est de 2500 $.