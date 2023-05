Le festival de musique classique Stradivaria de retour à travers le Québec

Le festival nomade de musique classique Stradivaria sera de retour pour une 25e édition, du 2 au 30 juillet, un peu partout à travers la province.

Comme chaque année, le festival va proposer une programmation riche et «de haute voltige» pour faire découvrir la musique classique, de Tchaïkovsky à Tanguay.

Au total, 17 concerts seront présentés, dans de grandes salles comme en plein air, dans différentes municipalités et villes des Laurentides, dont Mont-Tremblant, Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Nominingue, Labelle, Oka, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Adèle, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse. Une série de concerts «en cavale» sera également présentée à Terrebonne, à Knowlton, à Montréal et à Ottawa.

Sur scène, les festivaliers pourront écouter Guylaine Tanguay, Claude Gauthier, Alexandre Da Costa, King Melrose, Yama Laurent, Mountain Daisie, le quatuor Orava, l’Orchestre symphonique de Longueuil, l’Orchestre national des jeunes du Canada, Sascha Goetzl, Olga Kern, Sharon Azrieli, Vladimir Korneev et John Roney.

«C’est primordial pour moi de démocratiser la musique classique et d’offrir la possibilité de vivre l’expérience de plusieurs genres artistiques allant de la musique symphonique au jazz en passant par la musique du monde, du populaire à l’opéra, de la période baroque au goût d’aujourd’hui, tout en offrant un contexte unique et un répertoire accessible à tous», a expliqué le directeur artistique Alexandre Da Costa, chef et violoniste de renommée internationale.

Les billets pour les concerts et spectacles du Festival Stradivaria sont en vente dès maintenant sur le site de l’événement: www.festivalstradivaria.ca