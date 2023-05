Les députés d’arrière-ban réduits au silence, selon une ex-élue caquiste

Les partis politiques sont devenus des machines à centraliser le pouvoir autour du chef et à contrôler le message, réduisant souvent au silence les députés d’arrière-ban, soutient l’ex-élue caquiste Émilie Foster.

«Les partis doivent se rappeler qu’ils font de la politique, pas du marketing. Les débats sont sains, nécessaires et doivent être encouragés, même si cela signifie de perdre quelques votes à la prochaine élection», écrit l’ancienne députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, dans un article publié ce matin à la Une de la revue Options politiques.

Selon Mme Foster, qui a choisi de quitter la politique après un mandat à l’Assemblée nationale et qui est désormais professeure associée au Clayton H. Riddell Graduate Program in Political Management de l’Université Carleton, les partis sont à ce point imprégnés par une logique de marketing qu’ils «se vendent comme un produit et sont en campagne permanente».

Un phénomène qui laisse bien peu de place aux simples députés, «écrasés par le contrôle des communications et la ligne de parti».

Lorsqu’un parti est au pouvoir, les interventions des élus qui ne sont pas ministres ou qui n’ont pas de fonctions parlementaires sont généralement filtrées par les cabinets des ministres et du bureau du premier ministre, signale-t-elle.

Aux dires de l’ex-députée caquiste, même les réunions du caucus, jadis un lieu privilégié de débats à l’interne, ne permettent pas toujours aux parlementaires d’exprimer librement leur opinion.

Notamment en raison de l’omniprésence du personnel politique non élu.

«La ligne de parti affecte toutes les facettes du travail des députés. Certes, la population vote plus souvent pour une formation politique que pour la personne qui le représente dans une circonscription donnée. Mais la solidarité au sein d’un parti signifie souvent le silence complet du côté des députés d’arrière-ban», avance-t-elle.